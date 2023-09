Κοινωνία

Πόρτο Χέλι: Φωτιά σε ιστιοφόρο σκάφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο κατέπλευσε και επιχειρεί πλωτό του λιμενικού, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες του ιστιοφόρου επιβιβάστηκαν στη στεριά

-

(εικόνα αρχείου)

Καλά στην υγεία τους είναι οι 7 επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους που ενώ ήταν αγκυροβολημένο εντός όρμου στο Πόρτο Χέλι εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Στο σημείο κατέπλευσε και επιχειρεί πλωτό του λιμενικού, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες του ιστιοφόρου επιβιβάστηκαν στη στεριά.

Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 7 μποφόρ

Ειδήσεις σήμερα:

Κεφαλονιά: Σύγκρουση εμπορικών πλοίων (βίντεο)

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Εικόνες βιβλικής καταστροφής - Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος (εικόνες)

Καιρός - κακοκαιρία “Daniel” και την Τετάρτη