Μαρινάκης: Η κακοκαιρία “Daniel” μεγαλύτερη και από τον “Ιανό” (βίντεο)

Τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από την κακοκαιρία "Daniel".

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" και μίλησε για την τεράστια καταστροφή από την κακοκαιρία Daniel που έπληξε και συνεχίζει να δοκιμάζει το Βόλο, το Πήλιο αλλά και τις Σποράδες.

"Με βάση τα επίσημα στοιχεία πρόκεται για το μεγαλύτερο πλημμυρικό φαινόμενο στη χώρα μας "ανέφερε ο κ. Μαρινάκης ενώ τόνισε πως "όλος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται στα σημεία"

Σχετικά με τις αποζημιώσεις των πληγέντων ανέφερε πως "η καταγραφή των ζημιών θα ξεκινήσει άμεσα - αμέσως μόλις είναι εφικτό από συνθήκες - και θα αποκατασταθούν όλες οι καταστροφές που συνέβησαν".

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε και τη σημασία του 112 σε τέτοιες πρωτοφανείς συνθήκες τονίζοντας πως "είχε σταλεί στην Μαγνησία προειδοποιητικό μήνυμα από την Τρίτη για περιορισμό των μετακινήσεων".

Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε και τον αποτροπιασμό του για το περιστατικό με τον 36χρονο στο λιμάνι του Πειραιά που σκοτώθηκε, όταν προσπαθώντας να μπει στο πλοίο, και ενώ αυτό έχει λύσει κάβους, μέλη του πληρώματος του πλοίου "Blue Horizon" τον εμποδίζουν και τον απωθούν, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα "πρόκειται για κάτι απάνθρωπο, μία ξεκάθαρη εγκληματική πράξη".

Αναφορικά με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν, ο κ. Μαρινάκης είπε πως αυτά θα ανακοινωθού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε υπόσχεση πως "όπως πάντα ό,τι ανακοινωθεί θα γίνει πραγματικότητα".

Ολόκληρη η συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου





