Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Νεκρός άνδρας που έπεσε από την ταράτσα

Οι πρώτες πληροφορίες για τον θάνατο του άνδρα που βρέθηκε στο κενό από την ταράτσα του κτηρίου του υπουργείου.

Ένας άνδρας έχασε την ζωή του το βράδυ της Τρίτης καθώς έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο κενό από την ταράτσα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:15 το βράδυ, ενώ στην κατοχή του άτυχου άνδρα, που σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για αλλοδαπό αγνώστων λοιπών στοιχείων, βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

