Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία “Daniel”: Απεγκλωβισμός νεφροπαθών μέσω κομμένου δρόμου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικές είναι οι στιγμές που ζουν οι κάτοικοι της Μαγνησίας από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή, λόγω της κακοκαιρίας “Daniel”.

-

Είναι πολλές οι περιοχές που έχουν αποκλειστεί λόγω κατάρρευσης δρόμων, μία εξ αυτών είναι και η γέφυρα των Καλών Νερών, όπου νωρίς το πρωί της Τρίτης ένα όχημα έπεσε μέσα, με τους πυροσβέστες να στήνουν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του 62χρονου οδηγού.

Γύρω στις 11:00 στήθηκε νέα επιχείρηση αυτήν τη φορά για τον απεγκλωβισμό μίας 70χρονης και μίας 27χρονης νεφροπαθούς, που μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου, για να κάνουν τη θεραπεία τους.

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ έστησαν την επιχείρηση απομάκρυνσης των ασθενών με ειδικά φορεία και τους πέρασαν από την άλλη μεριά του κομμένου δρόμου, μαζί με τα φάρμακά τους.

Δείτε καρέ – καρέ την επιχείρηση, όπως την κατέγραψε η κάμερα του ΑΝΤ1 και ο Βαγγέλης Κοκολάκος, που βρίσκονται στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Εικόνες βιβλικής καταστροφής - Ένας νεκρός και αγνοούμενοι (εικόνες)

Πειραιάς – “Blue Horizon”: Σοκάρει το νέο βίντεο με το πλήρωμα να σπρώχνει τον 36χρονο

Κακοκαιρία “Daniel”: Εγκλωβισμένοι, πλημμύρες και καταστροφές και στα Μέθανα (εικόνες)