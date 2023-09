Πολιτική

Ζέρβας: Έργα στη Θεσσαλονίκη για να είμαστε οχυρωμένοι από καταστροφές λόγω κλιματικής κρίσης (βίντεο)

Τους στόχους του για τη νέα τετραετία εφόσον εκλεγεί ανέλυσε στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας

Λίγες εβδομάδες μένουν για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να εκλέξει δήμαρχο.

Ο Κωσταντίνος Ζέρβας μίλησε στο "Καλοκαίρι Μαζί" για το έργο του τα τελευταία 4 χρόνια αλλά και για τις επόμενες δράσεις του για την πόλη.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανέφερε τη σημαντικότητα της μείωσης των δημοτικών τελών που έγινε για τους δημότες, ενώ επισήμανε την «άνθηση» του τουρισμού την τελευταία τετραετία για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Όπως τόνισε θα γίνουν έργα στη Θεσσαλονίκη ώστε να αποφευχθούν εικόνες σαν αυτές της Μαγνησίας από φυσικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής.

