Γουίνι: Ξεχασμένο σκίτσο του βγαίνει σε δημοπρασία

Σε δημοπρασία βγαίνει ξεχασμένο σκίτσο του Γουίνι βγαίνει σε δημοπρασία.

Πρωτότυπο σκίτσο του Γουίνι, (Winnie-the-Pooh) πρωταγωνιστή παιδικών βιβλίων και ταινιών κινουμένων σχεδίων που ήταν κρυμμένο σε ένα κελάρι, τυλιγμένο σε πετσέτα τσαγιού και ξεχασμένο στο πίσω μέρος ενός συρταριού ανακαλύφθηκε πρόσφατα και θα πωληθεί σε δημοπρασία.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, Dominic Winter Auctioneers, που είναι υπεύθυνος για την πώληση, το ασπρόμαυρο σκίτσο μπορεί να είναι το τελευταίο αντίγραφο που ο εικονογράφος Έρνεστ Χάουαρντ Σέπαρντ, δημιούργησε με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα και ένα από τα τελευταία σχέδια στο πρώτο βιβλίο του Άλαν Αλεξάντερ Μιλν «Winnie-the-Pooh».

Ο Σέπαρντ σχεδίασε την εικόνα σε μια μικρή κάρτα 8,90 επί 16,50 εκατοστών όταν ήταν 79 ετών. Η κάρτα χρονολογείται από το 1958, δηλαδή πάνω από τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου το 1926.

