Ανθρωποκτονία 36χρονου στον Πειραιά: “βολές” από την αντιπολίτευση

Κύμα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση έφεραν δηλώσεις του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Σήμερα υπάρχουν αυτοί που θρηνούν τον αδικοχαμένο και υπάρχουν και αυτοί που θρηνούνε για αυτούς που πήγανε να κάνουνε τη δουλειά τους, να φέρουν πίσω ένα μισθό, ένα μεροκάματο, και σήμερα βρίσκονται κατηγορούμενοι για δολοφονία.

Είναι η δήλωση του υπουργού ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για τη δολοφονία του ανθρώπου που επιχείρησε να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής Πειραια-Κρήτη. Δήλωση που έφερε πυρ ομαδόν κατά του υπουργού από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Σφοδρή επίθεση δέχτηκε η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει:

"Την ώρα που η ελληνική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από την αποτρόπαιη δολοφονία του Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά, ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Βαρβιτσιώτης προέβη σε μια απάνθρωπη δήλωση.



«Υπάρχουν και αυτοί που θρηνούν για αυτούς που πήγαν να κάνουν την δουλειά τους και βρίσκονται κατηγορούμενοι για δολοφονία» είπε ο κ. Βαρβιτσιώτης εξισώνοντας το θύμα με τους θύτες αυτής της βαρβαρότητας.

Δηλώνουμε τον αποτροπιασμό μας για τη δήλωση του κ. Βαρβιτσιώτη και θεωρούμε αυτονόητη την άμεση καταδίκη της από τον κ. Μητσοτάκη.

Άμεση ήταν η απάντηση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος υπογραμμίζει πως ζήτησε τη διενέργεια κατεπείγουσας ΕΔΕ για τις ενέργειες του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ μέσα από τον ΑΝΤ1, ζήτησε συγγνώμη, εάν οι δηλώσεις του άθελά του εξίσωσαν το θύμα με τον θύτη.

Για την τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «σοκαριστικό έγκλημα, μια αποτρόπαια πράξη, που δείχνει την αποκτήνωση. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πως πετάς έναν άνθρωπο στη θάλασσα, όταν είναι προφανές ότι στο σημείο που ήταν το πλοίο, θέτεις σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του. Έχει σοκαριστεί η ελληνική κοινή γνώμη. Δυστυχώς, η βία είναι πια καθημερινότητα». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καυτηρίασε τις δηλώσεις υπουργού Ναυτιλίας, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη τονίζοντας ότι «με τις οποίες εξισώνει προκλητικά τον θύτη με το θύμα, προκαλούν αλγεινή εντύπωση και περιμένουμε δημόσια αποδοκιμασία από την Κυβέρνηση».

Για έλλειψη ενσυναίσθησης και αλαζονεία κατηγορούν τον υπουργό και τη κυβέρνηση τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης

Το ΚΚΕ ανακοίνωσε με την σειρά του: "Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και όλες οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να δώσουν απαντήσεις: Τηρήθηκε από την εταιρεία το πρωτόκολλο και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τον απόπλου του πλοίου; Υπήρχε παρουσία του Λιμενικού; Πώς είναι δυνατόν το πλοίο να αποπλέει και να ταξιδεύει ανενόχλητο για ώρα πριν δοθεί εντολή να επιστρέψει;"

Οι «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» καταδικάζουν την αλαζονεία της εξουσίας των υπουργών της κυβέρνησης που παρακολουθούν απαθέστατοι την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ανισότητα.

Και ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε στο τραγικό περιστατικό και ανέφερε χαρακτηριστικά: "Πως φτάσαμε σαν κοινωνία να πετάμε ανθρώπους από το καταπέλτη και να σκοτώνονται, δείχνουν ότι έχουμε ένα προβλημα σαν λαος , χασαμε φιλοτιμο , ανθρωπια μας, αλληλλεγγυη".

Το κόμμα "ΝΙΚΗ" σήτησε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι.

