Πολιτική

Blue Horizon - Βαρβιτσιώτης: ζητώ συγγνώμη αν αθελά μου καποιοι εξέλαβαν την τοποθέτησή μου ως εξίσωση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Ναυτιλίας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης για την τραγωδία στον Πειραιά με την ανθρωποκτονία του 36χρονου.

-

Για την τραγωδία με την ανθρωποκτονία του 36χρονου Αντώνη στον Πειραιά, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Υπουργός Ναυτιλίας.

“Θα ήθελα αρχικά, να ζητήσω συγγνώμη, αν άθελά μου, οι δηλώσεις μου εξίσωσαν τη θέση του θύματος με του θύτη”, είπε αρχικά και τόνισε ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει με την οικογένεια του θύματος.

«Ζητώ συγγνώμη αν άθελά μου με λανθασμένη διατύπωση, ενδεχομένως κάποιοι εξέλαβαν την καταδίκη μου προς το περιστατικό και την ανάγκη διαλεύκανσής του, ως εξίσωση του θύματος με τον θύτη. Ο Αντώνης και η οικογένειά του είναι τα μεγάλα θύματα αυτής της τραγωδίας», είπε χαρακτηριστικά.

“Δεν μπορώ να κατανοήσω πως ένας έμπειρος καπετάνιος και το πλήρωμα, φέρθηκε με αυτόν τον κτηνώδη τρόπο σε έναν άνθρωπο” είπε και συνέχισε τονίζοντας ότι δεν προκειται να αφήσουν την κοινωνία μας να γίνει μία ζούγκλα. Τόνισε ότι για αυτό έχει διατάξει άμεσα ΕΔΕ για τυχόν λάθη και παραλείψεις του Λιμεναρχείου του Πειραιά καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο, δεν υπάρχει υπάλληλος του λιμενικού στο σημείο.

Στη συνέχεια τόνισε ότι "σήμερα θρηνεί η ελληνική ναυσιπλοΐα" ενώ ανέφερε ότι το πλοίο άργησε να γυρίσει καθώς είχε δηλωθεί αλλιώς το περιστατικό αρχικά και έπειτα μετά από πλήθος μαρτυριών, επέστρεψε στο λιμάνι.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Daniel”: Νεκρή γυναίκα στη Μαγνησία

Κεφαλονιά: Σύγκρουση εμπορικών πλοίων (βίντεο)

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Εικόνες βιβλικής καταστροφής - Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος (εικόνες)