Ρονάλντο για Μέσι: δεν υπάρχει μίσος, αλλάξαμε την ιστορία του ποδοσφαίρου

Όλα όσα είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Σλοβακία για τα προκριματικά του Euro2024 μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις σχέσεις του με τον "αιώνιο αντίπαλό" του, Λιονέλ Μέσι.

Όλα όσα δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο:

"Είναι ένα ιστορικό ορόσημο. Για μένα, οι αριθμοί που πέτυχε ήταν σπουδαίοι. Αλλά θέλω περισσότερα. Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν, τις ομάδες μου και την εθνική. Μίσος; Δεν βλέπω τέτοια πράγματα, η αντιπαλότητα έχει φύγει. Ήταν καλό, άρεσε στους θεατές.

Όποιος συμπαθεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν χρειάζεται να μισεί τον Μέσι. Και οι δύο είμαστε πολύ καλοί, αλλάξαμε την ιστορία του ποδοσφαίρου. Μας σέβονται σε όλο τον κόσμο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτός κάνει τον δρόμο του, εγώ τον δικό μου.

Τα πήγε καλά, απ’ ό,τι έχω δει. Η κληρονομιά συνεχίζεται, τον ανταγωνισμό δεν το βλέπω έτσι. Το έχω ήδη πει, μοιραστήκαμε τη σκηνή για 15 χρόνια και καταλήξαμε να είμαστε, δεν λέω φίλοι, αλλά είμαστε επαγγελματίες συνάδελφοι και σεβόμαστε ο ένας τον άλλο»

Για την απόφασή του να πάει στη Σαουδική Αραβία:

«Είναι φυσιολογικό να κριτικάρεις, ποιο πρωτάθλημα δεν δέχεται κριτική; Πού δεν υπάρχουν προβλήματα και διαμάχες; Υπάρχουν παντού. Ισπανία, Πορτογαλία. Ήξερα ήδη, λέω συνέχεια, σ’ όλους όσους νόμιζαν ότι ήμουν τρελός, ότι δεν είμαι τόσο τρελός. Είναι φυσιολογικό να παίζεις στο αραβικό πρωτάθλημα. Ως παίκτης της Αλ Νασρ, ήξερα ότι αυτό θα συνέβαινε, είναι προνόμιο να αλλάζεις την κουλτούρα και το ποδόσφαιρο μιας χώρας, να έχεις μεγάλα αστέρια και με κάνει περήφανο. Ήμουν ο πρωτοπόρος και νιώθω περήφανος γι’ αυτό. Αυτό που θέλω περισσότερο είναι να συνεχίσω να εξελίσσομαι πάντα, ώστε να είμαι κορυφαίος».

Για τα 850 γκολ είπε:

«Νομίζω ότι σκόραρα από ένα φάουλ κι έφτασα τα 850. Θα γίνουν σιγά σιγά 860, 870. Δεν πάω διψασμένος΄. Ενώ παίζω, στόχος μου είναι πάντα να κοιτάζω μπροστά και να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας, αλλά και τους δικούς μου. Απολαύστε, η ζωή είναι δυναμική. Το αύριο είναι αβέβαιο»"

