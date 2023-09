Life

“Μετά τη φωτιά”: Γνωρίστε τις πρωταγωνίστριες της νέας σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Γνωρίστε τις πρωταγωνίστριες της νέας σειράς του ΑΝΤ1, που αφηγείται ιστορίες τριών γυναικών, οι οποίες, μετά από ένα καταστροφικό γεγονός, καταφέρνουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους…

Τρεις γυναίκες, η Ειρήνη, η Ιωάννα και η Ανθή.

Και οι τρεις θα βρεθούν σε μία φιλανθρωπική εκδήλωση.

Εκεί, θα βιώσουν μία μοιραία πυρκαγιά, έναν εφιάλτη.

Θα καταφέρουν να αφήσουν το παρελθόν τους στις στάχτες της;

Θα βρουν τη δύναμη να ξαναχτίσουν τις ζωές τους;

Η ΙΩΑΝΝΑ (Ντόρα Μακρυγιάννη) είναι μια όμορφη, έξυπνη και καλλιεργημένη γυναίκα, που έχει μάθει καλά να κρύβει τι πραγματικά αισθάνεται. Ο άντρας της την κρατάει δίπλα του με τη βία, έχοντας πείσει το περιβάλλον τους ότι είναι ψυχικά διαταραγμένη. Αν μια λέξη χαρακτηρίζει την Ιωάννα αυτή είναι η λέξη δύναμη. Στόχος της είναι να χωρίσει και να ζήσει ελεύθερη με την κόρη της. Πόσες θυσίες και υπερβάσεις θα πρέπει να κάνει για να ζήσει επιτέλους τη ζωή που της αξίζει;

Η ΕΙΡΗΝΗ (Άλκηστις Ζιρώ) είναι το κορίτσι της υψηλής κοινωνίας που λατρεύει ο Τύπος και τα social media. Ανέφελη και απροβλημάτιστη, ζει στο ροζ σύννεφο της πλούσιας ζωής που της παρέχει ο πατέρας της. Η πυρκαγιά φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή της και θα δει την αληθινή πλευρά των ανθρώπων που μέχρι τότε θεωρούσε «δικούς της». Ο κόσμος της αλλάζει και εκείνη προσγειώνεται απότομα στην πραγματικότητα και ένας νέος, διαφορετικός κόσμος θα ανοίξει μπροστά της… Θα καταφέρει να ζήσει μέσα σε αυτόν και να προστατευτεί από τα πυρά της προηγούμενης ζωής της;

Η ΑΝΘΗ (Ελπίδα Νικολάου) είναι ένα απλό, φτωχό και πανέμορφο κορίτσι, και η καλύτερη φίλη, αλλά και υπηρέτρια της Ειρήνης. Όμορφη χωρίς να το ξέρει, δυνατή χωρίς να έχει χρειαστεί να το μάθει, καλόκαρδη, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Η φωτιά θα έρθει και θα ανατρέψει τα πάντα. Θα αναγκαστεί να αλλάξει ταυτότητα, να παλέψει με τον εαυτό της και τα «θέλω» της, να αλλάξει τις προτεραιότητές της και να ακούσει την καρδιά της, χάνοντας, όμως, όσους αγαπάει.

Η δραματική σειρά, «ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ», έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και αφηγείται τις ιστορίες τριών γυναικών, οι οποίες, μετά από ένα καταστροφικό γεγονός, καταφέρνουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους…

Έντονα συναισθήματα και ανατροπές, ανείπωτα μυστικά, δυνατές ερωτικές ιστορίες και αλυσιδωτές συγκρούσεις, σε μια σειρά που βασίζεται σε πραγματικό γεγονός που συνέβη στη Γαλλία το 1897.

H σειρά βασίζεται στο «Le Bazar de la Charite» των Catherine Ramberg και Karine Spreuzkouski, σε σκηνοθεσία Alexandre Laurent, μια παραγωγή της Iris Bucher για την Quad Television, σε συμπαραγωγή με το TF1 και σε συνεργασία με το Netflix.

«ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ»: Έρχεται τον Οκτώβριο στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Διασκευή σεναρίου: Ρένα Ρίγγα

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Δημήτρης Αποστολόπουλος, Μάξιμος Γρηγοράτος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Άλκηστις Ζιρώ, Γιάννης Καράμπαμπας, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Θανάσης Μπανούσης, Προμηθέας Νεραττίνι, Ελπίδα Νικολάου, Λουκία Πιστιόλα, Αιμίλιος Ράφτης, Ζωή Ρηγοπούλου, Χάρης Σώζος, Nathan Thomas, Αινείας Τσαμάτης κ.ά.

Εκτέλεση παραγωγής: Tanweer Productions

