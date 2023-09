Οικονομία

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Πόσα χρέη έχουν ρυθμιστεί μέχρι σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίστηκαν οι επιτυχείς ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών κατά τον μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο.

-

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, αναφέρονται τα εξής

"Σε υψηλότερο επίπεδο το ύψος αρχικών οφειλών που ρυθμίστηκαν κατά τον μήνα Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, παρόλο το γεγονός ότι οι προθεσμίες για την αξιολόγηση της προτεινόμενης ρύθμισης από πλευράς οφειλέτη ήταν κατά το μήνα Αύγουστο σε αναστολή, βάσει του νόμου. Στοιχείο που συνδυαστικά με τα στατιστικά των τελευταίων τεσσάρων μηνών αντανακλά την ικανοποιητική πορεία του εργαλείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:

Τον μήνα Αύγουστο του 2023 πραγματοποιήθηκαν 691 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 322 εκ. ευρώ αρχικών οφειλών (ποσό μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο δείκτη του μηνός Ιουλίου όπου έγιναν 931 ρυθμίσεις), συντηρώντας έτσι σε σταθερά υψηλό επίπεδο (>290 εκ. ευρώ) το ποσό που ρυθμίζεται σε μηνιαία βάση το τελευταίο τετράμηνο.

νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικών οφειλών (ποσό μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο δείκτη του μηνός Ιουλίου όπου έγιναν 931 ρυθμίσεις), συντηρώντας έτσι σε σταθερά υψηλό επίπεδο (>290 εκ. ευρώ) το ποσό που ρυθμίζεται σε μηνιαία βάση το τελευταίο τετράμηνο. Συνολικά, μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2023 έχουν πραγματοποιηθεί 7.948 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2,97 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών".

Η μηνιαία έκθεση προόδου Αυγούστου 2023:

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Daniel”- Παλαμάς Καρδίτσας: Πατέρας σώζει τα παιδιά του κολυμπώντας με σωσίβιο (βίντεο)

Κακοκαιρία “Daniel”: Κατάρρευση γέφυρας στα Κάτω Λεχώνια απέκοψε το Νότιο Πήλιο (βίντεο)

“Blue Horizon” – Λύτρας για δολοφονία Αντώνη: Ούρλιαζε και δεν υπήρχε ένας να του πετάξει σωσίβιο;