Δάγκειος - ΠΟΥ: Σοβαρή επιδημία με εκατοντάδες θανάτους στο Μπαγκλαντές

Προειδοποίηση του ΠΟΥ για την επιδημία που πρωτοφανώς πλήττει τη χώρα του Μπαγκλαντές. Η μετάδοση της ασθένειας.

Το Μπανγκλαντές βιώνει την πιο σοβαρή επιδημία δάγκειου πυρετού που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς από τον Απρίλιο έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 135.000 κρούσματα και 650 θάνατοι εξαιτίας της ασθένειας, την οποία μεταδίδουν στον άνθρωπο τα κουνούπια, τόνισε χθες Τετάρτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Πάνω από 300 θάνατοι εξαιτίας του δάγκειου πυρετού καταγράφτηκαν μόνο τον περασμένο μήνα στην όγδοη πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, διευκρίνισε ο διεθνής υγειονομικός οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

«Η επιδημία θέτει υπό τεράστια πίεση το σύστημα υγείας» του Μπανγκλαντές, σημείωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε ψηφιακά.

Ενώ τα κρούσματα αρχίζουν να μειώνονται στην πρωτεύουσα Ντάκα, αυξάνονται σε άλλες περιοχές της χώρας, υπογράμμισε.

Ο ΠΟΥ έχει αναπτύξει ειδικούς στο πεδίο στο Μπανγκλαντές για να βοηθήσει τις αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα επιτήρησης, να αυξήσουν τη δυναμικότητα των εργαστηρίων και να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ κοινοτήτων που πλήττονται, συμπλήρωσε.

Ο δάγκειος πυρετός είναι δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια ενδημική σε τροπικές ζώνες. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται ο πολύ υψηλός πυρετός, οι οξείες κεφαλαλγίες, οι μυικοί πόνοι, τα δερματικά εξανθήματα, τα χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων, οι ναυτίες και οι εμετοί, και στις πιο σοβαρές μορφές του οι διαρροές σε αιμοφόρα αγγεία και η κατακόρυφη πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Όπως και άλλες ασθένειες που μεταδίδονται εξαιτίας ιών που φέρουν τα κουνούπια, εξαπλώνεται ταχύτερα και περισσότερο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και το πρόβλημα θα ενταθεί, προειδοποιεί ο ΠΟΥ.

Ο διευθυντής του τμήματος που είναι αρμόδιο για την κήρυξη συναγερμών και την αντίδραση του ΠΟΥ, ο Άμπντι Μαχάμουντ, τόνισε πως πλέον περισσότερες χώρες θα βρεθούν αντιμέτωπες με τέτοιες επιδημίες, εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας σε όλο τον πλανήτη, επιμένοντας πως είναι απαραίτητη η διεθνής αλληλεγγύη.

Την περασμένη εβδομάδα, η Γουατεμάλα κήρυξε κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης εξαιτίας της επιδημίας του δάγκειου πυρετού που έχει εκδηλωθεί στη δική της επικράτεια (22 νεκροί επί συνόλου 12.000 και πλέον κρουσμάτων από τον Ιανουάριο ως τον Αύγουστο).

