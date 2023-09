Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel”: Διακοπή στα δρομολόγια τρένων Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Ποιοι λόγοι, σχετιζόμενοι ευθέως με την κακοκαιρία και τις επιπτώσεις της σε υποδομές, οδήγησαν την εταιρία σε αυτή την απόφαση.

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη IC-54/55 και IC-56/57, λόγω των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων, της διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Λειανοκλαδίου - Λάρισας, και των περιορισμών στις μετακινήσεις στην Εθνική Οδό.

«Παρακολουθούμε το φαινόμενο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο, όπως ανακοινώνονται από τις αρμόδιες αρχές, και θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση για τα αυριανά δρομολόγια. Ευχαριστούμε το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα» επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Hellenic Train.

