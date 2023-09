Κοινωνία

Χαλκιδική: Υπό κράτηση παραμένει ο “Θεματοφύλακας του Συντάγματος”

Ο 45χρονος έκανε δήθεν περιπολίες στη Θεσσαλονίκη με υποτιθέμενα περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Υπό κράτηση παραμένει ο 45χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία επειδή έκανε δήθεν περιπολίες στη Θεσσαλονίκη με υποτιθέμενα περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. καλώντας τους χρήστες του διαδικτύου -όπου ανήρτησε βίντεο με τις πράξεις του- να ενταχθούν στο αυτοαποκαλούμενο «Σώμα Θεματοφυλακής Α 120 Συντάγματος», του οποίου εμφανίζεται ως μέλος.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε να αναβληθεί η δίκη του ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, αίτημα που έγινε δεκτό, αλλά το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του μέχρι αύριο που ορίστηκε νέα δικάσιμος. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή διάπραξης εγκλημάτων, αντιποίηση δημόσιας υπηρεσίας (τετελεσμένη και σε απόπειρα), όπως επίσης για παράνομη βία σε απόπειρα.

Είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας, την οποία είχε διατάξει η Εισαγγελία Πρωτοδικών, μετά την αναπαραγωγή του επίμαχου βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

