“Στούντιο με θέα”: Πρεμιέρα για την Φαίη Μαυραγάνη στον ΑΝΤ1

Ένα παράθυρο με θέα στα γεγονότα, στους πρωταγωνιστές, στην κοινωνία, στα μεγάλα και τα μικρά της καθημερινής ζωής ανοίγει και φέτος στον ΑΝΤ1 η Φαίη Μαυραγάννη. Πότε κάνει πρεμιέρα.

Από το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 05:30, το «Στούντιο με Θέα» θα συνθέτει το παζλ της ενημέρωσης με ό,τι συμβαίνει γύρω μας, ό,τι ζητάει απαντήσεις, ό,τι συζητήθηκε, αλλά και ό,τι θα συζητηθεί.

Αυτά που πρέπει να μάθουμε, αυτά που θέλουμε να ρωτήσουμε, αυτά που αξίζει να γνωρίσουμε θα είναι στην πολυθεματική ατζέντα της εκπομπής.

Επικαιρότητα εντός και εκτός συνόρων, αποκλειστικά ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, συνεντεύξεις με τα πρόσωπα της ειδησιογραφίας και χρηστικές απαντήσεις από τον διακεκριμένο οικονομικό συντάκτη Κωστή Πλάντζο.

Στο «Στούντιο με Θέα», σημαντική θέση θα έχει και ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, οι ξεχωριστοί άνθρωποι που είναι πηγή έμπνευσης για όλους μας, αλλά και τα ταξίδια στις αθέατες γωνιές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Με ψύχραιμη, εναλλακτική και αισιόδοξη ματιά, η Φαίη Μαυραγάνη και η ομάδα της θα μας περιμένει και τη φετινή χρονιά, κάθε Σαββατοκύριακο στις 05:30, σε ένα Στούντιο που θα έχει για Θέα όλες τις πλευρές της ζωής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχισυντάκτης: Μαρία Αχουλιά

Σκηνοθέτης: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Υπεύθυνή καλεσμένων: Μαρία Καραουλάνη

Οικονομικό ρεπορτάζ: Κωστής Πλάντζος

Δημοσιογραφική παραγωγή: Ντέμη Ντάβαρη

Δημοσιογραφική ομάδα: Γιώργος Σπανουδάκης, Μαρία Μπουρνιά

