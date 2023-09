Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Βιβλική καταστροφή σε Καρδίτσα και Τρίκαλα (εικόνες)

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού με το νερό να φτάνει ως τις στέγες των σπιτιών. Συγκλονίζουν οι εικόνες.

Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί από την κακοκαιρία "Daniel" ύστερα κι από τον εντοπισμό της σορού ενός 51χρονου κτηνοτρόφου σε ρέμα κοντά στον οικισμό Πετρωτό Δομοκού. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική ο άντρας βρέθηκε νεκρός και μισοπλακωμένος από φερτά υλικά σε ρέμα κοντά στον οικισμό Πετρωτό Δομοκού. Οι άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ ανέσυραν τη σορό του άντρα η οποία στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ο κτηνοτρόφος είχε δηλωθεί στην ΕΛΑΣ ως αγνοούμενος από τον αδερφό του.

Εικόνες που έστειλε αναγνώστρια από το χωριό Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων, δείχνει το νερό να έχει φτασει στις σκεπές των σπιτιών και να έχει μετατρέψει την περιοχή σε μία απέραντη λίμνη. Παράλληλα γίνονται εκκλησεις για απεγλωβισμό πολιτών.

Β. Κικίλιας: Το πιο δύσκολο κομμάτι μεταξύ Τρικάλων και Καρδίτσας - Προσπάθειες διάσωσης δεκάδων εγκλωβισμένων - Έξι οι αγνοούμενοι στην Αγία Τριάδα

Στην περιοχή μεταξύ Τρικάλων και Καρδίτσας, κατά μήκος του Ληθαίου Ποταμού, παραποτάμου του Πηνειού, ο οποίος έχει πλημμυρίσει και έχει σπάσει και το φράγμα στο Προάστιο, εντοπίζεται επιχειρησιακά το πολύ δύσκολο πεδίο, όπως ανέφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε έκτακτη ενημέρωση για την κακοκαιρία Daniel.

Ως εκ τούτου, όπως υπογράμμισε, «τα χωριά, Προάστιο, Αγία Τριάδα, όπως και τα χωριά Παλαμάς, Μεγάλα Καλύβια και Καλογριανά, είναι αποκλεισμένα, τα νερά βρίσκονται σε μεγάλο ύψος και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες προσέγγισης και απεγκλωβισμού των κατοίκων».

Πιο συγκεκριμένα, όπως είπε, στην Αγία Τριάδα βρίσκονται 20 άτομα εγκλωβισμένα ενώ αγνοούνται 6 άτομα. Στα Μεγάλα Καλύβια βρίσκονται 40 άτομα σε σπίτια και στα Καλογριανά 4 άτομα επίσης σε σπίτια.

Στον Παλαμά και το Προάστιο που είναι κεφαλοχώρια, δηλαδή πάνω από 1.000 άτομα το καθένα μέχρι στιγμής, όπως σημείωσε, δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη αναφορά πέραν του ότι το νερό είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και ο κόσμος βρίσκεται στα πιο υψηλά σημεία των κτηρίων.

Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ.: Σε 109 απεγκλωβισμούς ατόμων έχει προχωρήσει η Αστυνομία σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα

Συνολικά, όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας, έχουν πραγματοποιηθεί 885 διασώσεις ενώ προσέθεσε ότι επιχειρησιακά, χρησιμοποιούνται πέραν των οχημάτων ειδικές σωσίβιες λέμβοι, οι οποίες συνεχίζουν από χτες τους απεγκλωβισμούς.

Όπως επισήμανε, όλος ο κρατικός μηχανισμός έχει εστιάσει τις δυνάμεις του -ΕΜΑΚ, Πυροσβεστικό Σώμα, Ένοπλες Δυνάμεις, Ελληνική Αστυνομία, ΕΚΑΒ και Τοπική Αυτοδιοίκηση- στη Θεσσαλία, ενώ προσέθεσε ότι από την Πολιτική Προστασία επιχειρούν δυνάμεις από την 1η, 2η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η ΕΜΑΚ, συνολικά 195 οχήματα και 480 άτομα, ΕΜΑΚ και πυροσβέστες.

Πυροσβεστική: Στην περιοχή της Θεσσαλίας εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα από την κακοκαιρία - Προσπαθούμε για να προσεγγίσουμε τον τελευταίο πολίτη που έχει πρόβλημα

Όσον αφορά τα εναέρια μέσα, δηλαδή τα ελικόπτερα διάσωσης, όπως γνωστοποίησε ο κ. Κικίλιας, ξεκίνησαν πριν από λίγο οι πρώτες πτήσεις, με ένα Super Puma και τέσσερα Bell του Πυροσβεστικού Σώματος και ακολουθούν ένα Super Puma και ένα Bell των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς μέχρι πρότινος -λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν- δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν.

«Θέλω να διαβεβαιώσω πως δεν υπάρχει κανένα μέσο, καμία ενέργεια και καμία προσπάθεια που μπορούσε ή μπορεί να γίνει, ώστε να απεγκλωβιστούν νωρίτερα και με ασφαλή τρόπο οι άνθρωποι που υποφέρουν για δεύτερο 24ωρο στην περιοχή, και δεν έγινε. Η σταδιακή βελτίωση της κακοκαιρίας Daniel που σάρωσε τη χώρα μας επιτρέπει στις επόμενες ώρες να προχωρήσουμε πιο γρήγορα επιχειρησιακά. Κουράγιο και δύναμη σε όλους όσοι δοκιμάζονται να ξέρουν ότι είμαστε εδώ για αυτούς», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

Απεγκλωβισμός διά θαλάσσης δεκάδων τουριστών στο νότιο Πήλιο - Σε εξέλιξη άλλη επιχείρηση στον Πλατανιά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μία μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, δια θαλάσσης, δεκάδων ανθρώπων, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, από τον οικισμό Μικρό του Πλατανιά, στο Νότιο Πήλιο.

Στον οικισμό είχαν αποκλεισθεί από την Τρίτη το πρωί πάνω από 150 άνθρωποι, αφού καταστράφηκε ολοσχερώς ο δρόμος που καταλήγει στο παραθαλάσσιο θέρετρο και οι αποκλεισθέντες ήταν όλοι τουρίστες που έκαναν τις διακοπές τους στην περιοχή.

Ο απεγκλωβισμός όλων των ανθρώπων ήταν αδύνατος από ξηράς και γι' αυτό ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός, σε συνεννόηση με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, έστειλαν το τουριστικό σκάφος «Ταρζάν» που κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή και να παραλάβει τελικά 105 άτομα, Έλληνες και αλλοδαπούς, που βρίσκονταν σε απελπιστική κατάσταση μετά από 3 ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς νερό και τρόφιμα, καθώς είχαν εξαντληθεί οι προμήθειες των ξενοδοχείων και των πανσιόν.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 5 το απόγευμα και δεύτερη προσπάθεια απεγκλωβισμού εκατοντάδων κατοίκων και ξένων τουριστών από τον Πλατανιά του Νοτίου Πηλίου με τη συμμετοχή του δημάρχου Νοτίου Πηλίου Μιχάλη Μιτζικού και μελών της Πολιτικής Προστασίας. Στον Πλατανιά έχουν εγκλωβιστεί και σερβικά λεωφορεία που μετέφεραν τουρίστες από τη γειτονική χώρα.

