Πάντειο Πανεπιστήμιο: Πέθανε ο Αναστάσιος Σταλίκας

Έφυγε από την ζωή ο "πατέρας" της Θετικής Ψυχολογίας, Αναστάσιος Σταλίκας. Πότε θα γίνει η κηδεία του.

Ο καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αναστάσιος Σταλίκας, έφυγε σήμερα από τη ζωή, μετά από σκληρή "μάχη" με τον καρκίνο. Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 22 Αυγούστου 1960. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ηλιούπολη Αττικής.

Ο Αναστάσιος Σταλίκας ήταν ο "πατέρας" της Θετικής Ψυχολογίας στην Ελλάδα και θεωρείτο πρωτοπόρος στο αντικείμενο της επιστήμης του. Ήταν ιδρυτής και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Θετικής Ψυχολογίας και δίδασκε στα εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρίας.

Ήταν επίσης επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο McGill στον Καναδά, καθώς και επισκέπτης καθηγητής και επιστημονικός συνεργάτης σε άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ήταν κλινικός ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής, σύμβουλος επιχειρήσεων και coach, συγγραφέας 10 βιβλίων, περισσότερων από 60 κεφαλαίων σε βιβλία και 200 άρθρων και εισηγήσεων στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονταν στους τομείς της Κλινικής και της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, την κατασκευή ψυχομετρικών εργαλείων και τη μεθοδολογία της έρευνας. Ερευνητικός του στόχος ήταν η μελέτη και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι «ανθίζουν» ψυχικά, η μελέτη δηλαδή της ευζωίας, κεντρικού αντικειμένου της Θετικής Ψυχολογίας.

Ήταν πτυχιούχος Ψυχολογίας του Concordia University, Montreal. Έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ottawa, Canada.

Την ανακοίνωση του θανάτου του διακεκριμένου καθηγητή έκανε η Ελληνική Εταιρία Θετικής Ψυχολογίας. Αναφέρει: "Με βαθιά λύπη σας ενημερώνουμε για τον θάνατο του αγαπημένου μας Προέδρου Καθηγητή Αναστάσιου Σταλίκα, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έδινε τον δικό του υπερήφανο αγώνα με τον καρκίνο.

Η επιθυμία του ήταν να είναι ενεργός στα ακαδημαϊκά, ερευνητικά και θεραπευτικά του καθήκοντα μέχρι τελευταία στιγμή κάτι το οποίο κατάφερε μέσα από την γενναία και αισιόδοξη στάση του απέναντι στη νέα του πραγματικότητα.

Η απώλεια είναι μεγάλη κι ο πόνος βαθύς.

Όλοι εμείς θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με βάση τις αξίες που μας δίδαξε και τις οποίες τίμησε με τις πράξεις του μέχρι και το τελευταίο λεπτό της ζωής του.

Η οικογένεια της Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ. αποχαιρετά έναν εξαίρετο πρόεδρο, έναν πρωτοπόρο επιστήμονα, έναν υπέροχο άνθρωπο και δίνει τη υπόσχεση να συνεχίσει το έργο που εκείνος με κέφι και μεράκι δημιούργησε και συντόνισε επί σειρά ετών".

