Εθνική Ελλάδας: βαριά ήττα από την Ολλανδία

"Χωρίς αντίσταση" έχασε την μάχη η εθνική μας ομάδα στον αγώνα με την Ολλανδία στην προκριματική φάση για το Euro2024.

Η ελληνική ομάδα έκανε το ταξίδι στην Ολλανδία υποτίθεται για να δώσει μάχη, αλλά στο «Φίλιπς Στάντιον» αυτό που είδαν όλοι ήταν μια άνευ όρων παράδοση στους «Οράνιε».

Εκμεταλλευόμενη την ανυπαρξία αντίστασης η ομάδα του Κούμαν έφτασε ένα πολύ εύκολο 3-0 έχοντας τελειώσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο και συγκεκριμένα σε κάτι περισσότερο από είκοσι λεπτά, σκοράροντας τρις από το 17ο έως το 39ο λεπτό!

Οι γηπεδούχοι έπαιξαν μία (ίσως και δύο) ταχύτητα πάνω από τους αντιπάλους τους, πήραν τη μάχη του κέντρου παρά τα δύο αμυντικά χαφ του Πογέτ, κέρδισαν τις προσωπικές μονομαχίες απέναντι σε άτολμους αντίπαλους, έβρισκαν κενούς χώρους, υπερτερούσαν σε δύναμη και οσάκις έβαζαν την μπάλα κάτω, η ελληνική άμυνα έβλεπε τους Ολλανδούς επιθετικούς με τα... κιάλια.

Η γηπεδούχος έκανε το καλύτερο παιχνίδι της στην προκριματική φάση του EURO 2024 και έφτασε τη «γαλανόλευκη» στη δεύτερη θέση και στους 6 βαθμούς με παιχνίδι λιγότερο, ενώ πήρε και σημαντικό πλεονέκτημα στα τέρματα.

Από την άλλη, μια ομάδα αγνώριστη επί τα χείρω, στο χειρότερο παιχνίδι της επί ημερών Πογέτ... Ακόμη και στον αγώνα στο Παρίσι με τη φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 Γαλλία, που τελείωσε με 10 παίκτες, η Ελλάδα είχε να επιδείξει 6 τελικές μα κυρίως έπαιξε με πάθος και αυταπάρνηση, στοιχεία που ουδέποτε εμφανίστηκαν στο Αϊντχόφεν.

Αγωνιστικά, οι «Πορτοκαλί» πήραν από την αρχή τον έλεγχο και χωρίς να έχουν «κατοχή αιχμαλωσίας» οδηγούσαν με τη μεγάλη πίεση από ψηλά σε συνεχή λάθη τους Έλληνες διεθνείς.

Έτσι, μετά τις πρώτες… προειδοποιητικές βολές ο Κούμαν πετάχτηκε από τον πάγκο του για πρώτη φορά στο 17ο λεπτό: από κόρνερ του Μπλιντ ο Ντούμφρις πήρε την κεφαλιά που κατέληξε σε πάσα προς τον Ντε Ρόουν, ο οποίος με μονοκόμματο σουτ άνοιξε το σκορ.

Ο Βλαχοδήμος επενέβη εξαιρετικά στο 29΄ και στο 30΄, στις προσπάθειες των Σίμονς και Βέγκχορστ, αλλά ένα λεπτό αργότερο δεν μπορούσε να αντιδράσει στην κοντινή εκτέλεση του Χάκπο, ο οποίος δέχθηκε τη σέντρα-ασίστ του Ντούμφρις, στόπαρε με το στήθος και έγραψε το 2-0.

Η Ελλάδα φάνηκε για πρώτη φορά στο 35΄ με την άστοχη κεφαλιά του Κουρμπέλη από σέντρα του Μασούρα και μερικά δευτερόλεπτα αργότερα ο πανταχού παρών Ντούμφρις δοκίμασε ένα συρτό σουτ εκτός περιοχής στέλνοντας την μπάλα στο δεξί δοκάρι.

Στο 39΄ ο Σιώπης προσπάθησε μάταια να ματσάρει την ταχυδύναμη του Χάκπο, ο οποίος ουδόλως ένιωσε το μαρκάρισμα, βρήκε τον Ντούμφρις δεξιά κι εκείνος με την τρίτη (!) ασίστ του στο παιχνίδι έχρισε σκόρερ και τον Ντε Ρόουν, για το 3-0.

Σε εκείνο το σημείο το παιχνίδι «έσβησε». Οι «Οράνιε» δεν είχαν λόγο να συνεχίσουν άλλο με το πόδι στο γκάζι και ο προπονητής τους βρήκε την ευκαιρία να κάνει διαχείριση, καθώς την Κυριακή (10/9) η ομάδα του έχει δύσκολη αποστολή στο Δουβλίνο, απέναντι στην Ιρλανδία.

Κάπως έτσι το χρονόμετρο σημάδευε το 82ο λεπτό για να σημειωθεί η πρώτη (και μοναδική) φάση στο δεύτερο ημίχρονο, με ένα σουτ του Ράιντερς που απέκρουσε ο Βλαχοδήμος.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 'Ακε, Φαν Ντάικ - Σιώπης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μάνταλος

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ρόναλντ Κούμαν): Φλέκεν, Χερτρούιντα, Φαν Ντάικ, 'Ακε (46΄ Ντε Φράι), Ντούμφρις (Ντε Λιχτ), Ντε Ρόουν (65΄ Ράιντερς), Ντε Γιονγκ (77΄ Φέερμαν), Μπλιντ, Σίμονς, Βέγκχορστ, Χάκπο (65΄ Λανγκ).

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Ρότα (70΄ Γιαννούλης), Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Σιώπης, Κουρμπέλης (70΄ Κουλιεράκης), Μπακασέτας (77΄ Μπουχαάκης), Μάνταλος, Παυλίδης (73΄ Γιακουμάκης), Μασούρας (70΄ Φούντας).

