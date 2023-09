Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Πυροσβεστική: Χιλιάδες οι κλήσεις για απεγκλωβισμούς

Ποιες περιοχές χρειάστηκαν περισσότερο τη συνδρομή του Σώματος και πού σημειώθηκαν οι περισσότεροι εγκλωβισμοί.

Τεράστιος είναι ο αριθμός περιπτώσεων στις οποίες κλήθηκε η Πυροσβεστική να παρέβει για να διασώσει ανθρώπους σε κίνδυνο τις τελευταίες ημέρες, καθώς κυριλεκτικά έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο το οποίο δέχεται χιλιάδες κλήσεις.

Συγκεκριμένα συνολικά 1.881 διασώσεις - απομακρύνσεις ατόμων, που μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή το πρωί ενώ από Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, έως την Παρασκευή τις 6.30 το πρωί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 6.406 κλήσεις, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Οι κλήσεις αφορούν κυρίως αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 4.427 κλήσεις, εκ των οποίων:

-Στη Μαγνησία, 2.260 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 640 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 610 άτομα

-Στην Λάρισα 332 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 130 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 135 άτομα

-Στην Καρδίτσα, 1.110 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 240 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 410 άτομα

-Στα Τρίκαλα, 605 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 370 άτομα

-Στη Σκιάθο, 120 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 28 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 35 άτομα

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 850 κλήσεις, εκ των οποίων:

-Σε περιοχές της βόρειας Εύβοιας 115 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 38 αντλήσεις υδάτων, 12 κοπές δέντρων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 9 άτομα

-Στο Δομοκό και στη Λαμία Φθιώτιδας 720 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 252 αντλήσεις υδάτων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 142 άτομα

-Στη Θήβα και στη Λειβαδιά Βοιωτίας 22 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 19 αντλήσεις υδάτων και μεταφέρθηκε σε ασφαλή σημείο 1 άτομο

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 40 κλήσεις, εκ των οποίων:

-Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν, 1 άντληση υδάτων, 10 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων

-Στη Χαλκιδική πραγματοποιήθηκαν 14 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων

-Στις Σέρρες πραγματοποιήθηκε 1 κοπή δέντρου

-Στην Κατερίνη Πιερίας πραγματοποιήθηκαν 2 αντλήσεις υδάτων

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 139 κλήσεις, εκ των οποίων:

-Στις Σπέτσες 12 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 αντλήσεις υδάτων

-Στην Επίδαυρο 40 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 24 αντλήσεις υδάτων, 6 κοπές δέντρων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 8 άτομα

-Στο Κρανίδι 80 κλήσεις, και πραγματοποιήθηκαν 71 αντλήσεις υδάτων και και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 7 άτομα

-Στη Μονεμβασιά πραγματοποιήθηκαν 5 αντλήσεις υδάτων

-Στην Κόρινθο πραγματοποιήθηκαν 2 αντλήσεις υδάτων

Στην Περιφέρεια Αττικής 950 κλήσεις, εκ των οποίων:

-Σε περιοχές του λεκανοπεδίου 826 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 583 αντλήσεις υδάτων, 45 κοπές δέντρων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 44 άτομα

-Στην Αίγινα και στο Αγκίστρι 124 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 49 αντλήσεις υδάτων

Επίσης, 110 εναέριες διασώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 και επιχείρησαν 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 είχαν διατεθεί από το Γ.Ε.ΕΘ.Α. και συγκεκριμένα:

-24 (23 και 1 μωρό) άτομα καθώς και 1 σκύλος από Αγία Τριάδα Καρδίτσας

-28 άτομα από Παλαμά Καρδίτσας

-25 άτομα από Μεταμόρφωση Καρδίτσας

-1 άτομο από Κοσκινά Καρδίτσας

-11 άτομα από Ψαθοχώρι Καρδίτσας

-15 άτομα από Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων

-4 άτομα από Ερμήτσι Καρδίτσας

-2 άτομα από Αστρίτσα Καρδίτσας

* Σημειώνεται ότι όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε γενική επιφυλακή. Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

