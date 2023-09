Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel”: Ανοίγει η πλατφόρμα για την αποζημίωση των παραγωγών

Τις επόμενες ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών.

Υπό εξέταση βρίσκεται ο αρχικός σχεδιασμός του ΕΛΓΑ, ο οποίος προέβλεπε να καταβάλλει στα μέσα Οκτωβρίου τις προκαταβολές των αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς που άφησε πίσω της η κακοκαιρία «Daniel» στη Θεσσαλία.

Η εφαρμογή του αρχικού σχεδιασμού, θα εξαρτηθεί από την επέκταση των καταστροφών που άφησε πίσω της η υπερχείλιση του Πηνειού, καθώς σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και ο χρόνος αποστράγγισης των νερών που έχουν κατακλύσει τις καλλιέργειες.

Τόσο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, όσο και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, έχουν δώσει εντολή να κινηθεί με ταχείς ρυθμούς ο μηχανισμός του Οργανισμού ώστε να οριοθετηθούν άμεσα οι περιοχές όπου υπάρχουν καταστροφές και να μπορέσουν να καταβληθούν το συντομότερο οι προκαταβολές στους πληγέντες παραγωγούς.

Στις πρώτες εκτιμήσεις θα ληφθούν υπ' όψιν οι καταγραφές των εκτιμητών, οι δορυφορικές λήψεις και η στάθμη των υδάτων.

Εν συνεχεία, και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων για αποζημιώσεις, η οποία και θα παραμείνει ανοικτή έως τέλος Σεπτεμβρίου.

Παράταση υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) οι παραγωγοί που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές θα μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2023 και μετά την 11η Σεπτεμβρίου, χωρίς την επιβολή ποινής καθυστέρησης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, είναι κάτι το οποίο ζητούσαν τόσο οι οργανώσεις της Θεσσαλίας όσο και οι παραγωγοί που έχουν πληγεί άμεσα καθώς όπως ανέφεραν είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον να ολοκληρώσουν την προβλεπόμενη διαδικασία, μιας και καμία υπηρεσία της Θεσσαλίας - και τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων- δεν λειτουργούν από την προηγούμενη Δευτέρα που άρχισαν τα εξελίσσονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσαν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι «ο Λευτέρης Αυγενάκης παρότι είναι κατά των παρατάσεων, αναγνώρισε τις δυσκολίες που υπάρχουν και έτσι αντιμετώπισε θετικά τα σχετικά αιτήματα συλλογικών φορέων του κάμπου».

Πάντως, η εν λόγω παράταση ισχύει αυστηρά για τις περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και της Περιφερειακής Ενότητα Φθιώτιδας.

Τέλος, όπως γνωστοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την υπόλοιπη χώρα ισχύει η καταληκτική ημερομηνία 11/9/2023.

