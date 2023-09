Κοινωνία

Λιμάνι Ραφήνας: Μπλέχτηκαν οι άγκυρες πλοίων (βίντεο)

Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου μπλέχτηκαν οι άγκυρες τριών πλοίων.

Με καθυστέρηση ο απόπλους των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων fast ferries Andros και Αικατερίνη Π. από το λιμάνι της Ραφήνας λόγω εμπλοκής των αγκυρών κατά τη διαδικασία απόπλου του πρώτου πλοίου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα το fast ferries ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 7:30 το πρωί για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο ενώ το Αικατερίνη Π στις 8.05 για Τήνο, Μύκονο, Νάξο. Τα δύο πλοία βρίσκονται στο αγκυροβόλιο του λιμένα της Ραφήνας όπου γίνονται προσπάθειες απεμπλοκής στις άγκυρες.

Για λόγους ασφαλείας καθυστερεί και ο απόπλους του super ferry για Άνδρο,Τήνο Μύκονο που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 7:50.

Βίντεο: rpn.gr

