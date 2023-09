Κόσμος

Σεισμός στο Μαρόκο: Είκοσι Έλληνες σε συνέδριο της UNESCO στο Μαρακές

Η τύχη των Ελλήνων που βρίσκονται στο Μαρακές, λόγω συνεδρίου της UNESCO, μετά τον ισχυρότατο σεισμό.

Εικοσι Έλληνες που συμμετείχαν στο παγκόσμιο συνέδριο των γεωπάρκων της UNESCO στο Μαρακές έζησαν τον μεγάλο φονικό σεισμό στο Μαρόκο χθες το βράδυ. «Στο σύνολο τους είναι καλά στην υγεία τους» λέει μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο καθηγητής Νίκος Ζούρος, πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου των Γεωπάρκων και διευθυντής του Μουσείου απολιθωμένου δάσους Λέσβου, το οποίο εκπροσωπείται στο Μαρόκο με πέντε ειδικούς επιστήμονες.

Για το συνέδριο του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO βρίσκονται στο Μαρακές 1500 σύνεδροι από 50 χώρες και σήμερα Σάββατο ήταν η τελευταία ημέρα του Συνεδρίου.

«Όλη τη νύχτα προσπαθούσα να επικοινωνήσω μαζί τους λέει ο κ. Ζούρος, και φαίνεται ότι όλοι είναι καλά».

Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη μαρτυρία του κ. Ζούρου «την ώρα του σεισμού σύνεδροι συμμετείχαν σε επίσημο δείπνο στο ισόγειο νεόδμητης οικοδομής, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μαρακές. Πραγματικά νιώσαμε τον σεισμό με ιδιαίτερη ένταση. Η αίσθηση του σεισμού ήταν τρομακτική».

