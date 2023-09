Αθλητικά

Σεισμός στο Μαρόκο: Το μήνυμα της Ρεάλ Μαδρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα της Ρεάλ Μαδρίτης για το Μαρόκο που επλήγη από τον ισχυρότατο σεισμό.

-

Τουλάχιστον 632 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό (σ.σ. 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ) που έπληξε το Μαρόκο την νύκτα της Παρασκευής, ενώ άλλοι 329 τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών.

Οπως είναι φυσικό, η τραγική είδηση προκάλεσε κύμματα συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων και τους σεισμόπληκτους. Μεταξύ αυτών που αντέδρασαν άμεσα, είναι και οι διοικούντες την Ρεάλ Μαδρίτης, όπως προκύπτει από την σχετική ανακοίνωση:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρός της και το Διοικητικό Συμβούλιο, εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη και την αλληλεγγύη τους στα θύματα του σεισμού που έπληξε το Μαρόκο τις τελευταίες ώρες. Ο σύλλογός μας θα ήθελε να εκφράσει τα συλλυπητήρια και την στοργή του στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και στον λαό του Μαρόκου. Ομοίως, ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, στους οποίους μεταφέρουμε όλη μας την δύναμη και την στοργή».

Σε ανάλογες ενέργειες, προχώρησαν η Μπαρτσελόνα «Ε?κφράζουμε όλη μας την αλληλεγγύη και την δύναμή μας στα θύματα του σεισμού που έπληξε το Μαρόκο», η Παρί Σεν Ζερμέν (Ολη η οικογένεια της Παρί Σεν Ζερμέν είναι δίπλα στους Μαροκινούς φίλους μας μετά τον τρομερό σεισμό. Τα συλλυπητήριά μας σε όσους έχασαν αγαπημένα πρόσωπα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας», αλλά και η Μαρσέϊγ (Σε αυτήν την φοβερή δοκιμασία, η Μαρσέιγ στέλνει μια συγκινημένη σκέψη και επιθυμεί να δώσει όλη την υποστήριξή της στον μαροκινό λαό και σε όλους όσοι επλήγησαν από την τραγωδία που συνέβη αυτήν την νύκτα».

Ειδήσεις σήμερα:

Σύγκρουση πλοίων στη Ραφήνα – Επιβάτιδα στον ΑΝΤ1: Είμαστε μεσοπέλαγα περιμένοντας ρυμουλκό

Ιωάννινα: Ηλικιωμένος σκότωσε επίδοξο ληστή

Blue Horizon - Δολοφονία Αντώνη Καρυώτη: προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι κατηγορούμενοι