Κακοκαιρία “Daniel”: Ο Κώστας Αγοραστός δέχθηκε επίθεση στον Παλαμά Καρδίτσας (εικόνες)

Επίθεση από εξοργισμένους πολίτες δέχθηκε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας στον Παλαμά Καρδίτσας.

«Θερμό επεισόδιο» σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Παλαμά Καρδίτσας, μία από τις πιο βαθιά πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, από την κακοκαιρία “Daniel”.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας έφτασε λίγο πριν από τις 12:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Παλαμά, όπου δέχθηκε αρχικά λεκτική και στη συνέχεια σωματική επίθεση από εξοργισμένους κατοίκους.

Τα πνεύματα «φούντωσαν» και οι πολίτες πέταξαν αντικείμενα στον Κώστα Αγοραστό, ο οποίος απομακρύνθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο.

Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης στην πόλη του Παλαμά συνεχίζονται με πλωτά και εναέρια μέσα.

