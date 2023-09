Κοινωνία

Κακοκαιρία - Καρδίτσα: συγκλονιστικές διασώσεις με Super Puma (βίντεο)

Συγκλονίστικές είναι οι εικόνες με τις διασώσεις από αέρος σε περιοχές της Καρδίτσας.

-

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που δείχνουν τις επιχειρήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, που με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας πετούν στις πλημμυρισμένες περιοχές της Θεσσαλίας από την κακοκαιρία "Daniel" για να απεγκλωβίσουν πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Απεγκλωβισμοί ατόμων πραγματοποιήθηκαν με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας. Συγκεκριμένα απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή της Καρδίτσας 5 άτομα στην περιοχή της Αγ. Τριάδας, 7 άτομα από Κοσκινά, 7 άτομα από Μαραθέα και 9 άτομα από Κάρδα.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο γήπεδο της Καρδίτσας, με τα πληρώματα των ελικοπτέρων διάσωσης να ξεκινούν άμεσα για τον απεγκλωβισμό κι άλλων κατοίκων.

Εκατοντάδες απεγκλωβισμοί από τις ένοπλες δυνάμεις

Οι μέχρι στιγμής απεγκλωβισμένοι πολίτες, από προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία ανέρχονται στους 1.602.

Εξ αυτών, απεγκλωβίστηκαν 319 από προσωπικό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 39 από προσωπικό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 58 από προσωπικό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ενώ 1186 πολίτες απεγκλωβίστηκαν από προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας.

Οι ‘Ενοπλες Δυνάμεις συνδράμουν με 448 άτομα μεταξύ των οποίων:

- 2 Λόχοι της Ζ΄ ΜΑΚ με κατάλληλο εξοπλισμό διάσωσης και υλικά αναρρίχησης, διόπτρες νυκτός, drone, πλήρη υλικά C2, με δυνατότητα επιχειρήσεων ημέρα και νύχτα.

- 42 άτομα της 32 Ταξιαρχίας Πεζικού.

- 1 Λόχος Εκτάκτων Αναγκών του σχεδίου «Ξενοκράτης» με 71 άτομα.

- 36 άτομα επιπλέον των προβλεπομένων στο σχέδιο «Ξενοκράτης» σε άμεση ετοιμότητα επέμβασης όπου απαιτηθεί.

- 68 άτομα της 34 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στην Αγία Τριάδα Καρδίτσας και στην Αγία Κυριακή Τρικάλων και 19 άτομα της XXIV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στον Παλαμά Καρδίτσας.

- 16 άτομα από το Ειδικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΤΑΚ).

Για τον απεγκλωβισμό πολιτών έχουν διατεθεί:

? 24 Ερπυστριοφόρα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού Μ113.

? 14 ειδικά οχήματα Hummer.

? 53 οχήματα γενικής χρήσης.

? 4 λεωφορεία.

? 3 Mini Bus.

? 2 ασθενοφόρα.

? 14 μηχανήματα Μηχανικού.

? 4 επικαθήμενα οχήματα

? 12 αρματοφορείς.

? 66 λέμβοι.

? 6 οχήματα Μεταφοράς Ζευγμάτων Γεφυρών και 6 λέμβοι τύπου LCB.

Ακόμη, έχουν διατεθεί 2 δύο Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη ισχύος 300 και 550 kVA στην Λάρισα για κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, 400 κουβέρτες για τους Σοφάδες Καρδίτσας, 400 κουβέρτες για την Ιτέα Καρδίτσας, 200 κουβέρτες για την Φαρκαδόνα Τρικάλων, 40 κουβέρτες για τον Παλαμά Καρδίτσας, 400 κουβέρτες για τον δήμο Καρδίτσας, 400 στρώματα για τον Δήμο Καρδίτσας, 210 ράντζα εκστρατείας ενώ έχουν διατεθεί και χώροι φιλοξενίας των πληγέντων.

Επίσης, έχει γίνει τοποθέτηση γέφυρας Bailey στα Καλά Νερά Βόλου ενώ αντίστοιχες γέφυρες είναι σε ετοιμότητα τοποθέτησης στα Στουρναραίικα Τρικάλων και στο Μουζάκι Καρδίτσας από κλιμάκια της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) του ΓΕΕΘΑ.

Στον Παγασητικό Κόλπο βρίσκονται μια φρεγάτα και ένα αρματαγωγό.

Επιχειρούν 5 ελικόπτερα Έρευνας Διάσωσης, 2 ελικόπτερα CH-47D CHINOOK και 3 ελικόπτερα UH-1H.

Σε ετοιμότητα μιας ώρας βρίσκονται 4 ελικόπτερα και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 ενώ σε ετοιμότητα τεσσάρων ωρών βρίσκεται ένα πλοίο ταχείας μεταφοράς του Πολεμικού Ναυτικού για φιλοξενία των απεγκλωβισμένων.

Επιπλέον, σε ετοιμότητα βρίσκονται 62 λεωφορεία, 15 μικρολεωφορεία, 19 μηχανήματα Μηχανικού, 121 οχήματα γενικής χρήσης, γέφυρες Bailey προς τοποθέτηση, όπου απαιτηθεί, 932 άτομα του σχεδίου «Ξενοκράτης» στις περιοχές ευθύνης της ΑΣΔΥΣ και της 1ης Στρατιάς, 60 άτομα «Δευκαλίων» σε ετοιμότητα δύο ωρών, 181 άτομα της Δύναμης Συνδρομής Εκτάκτων Αναγκών (ΔΥΣΕΑ) αλλά και κατάλληλοι χώροι φιλοξενίας πλημμυροπαθών πολιτών εντός των στρατοπέδων της ευρύτερης πληγείσας περιοχής.

