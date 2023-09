Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση

Τι λέει αναλυτικά η ανακοίνωση του εθνικού διανομέα ΔΕΔΔΗΕ και πότε θα έχουν αποκατασταθεί όλες οι περιοχές της πόλης.

Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στην πόλη του Βόλου, αφού σύμφωνα τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα ο εθνικός διανομέας ΔΕΔΔΗΕ, έχει ολοκληρωθεί η επιδιόσθωση του δικτύου της Μέσης Τάσης και προχωρεί η αοπκατάσταση της Χαμηλής. Συγκεκριμένα ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει ότι

"μετά την επανηλεκτροδότηση του Δικτύου Μέσης Τάσης της πόλης του Βόλου, αυτή την ώρα ολοκληρώνονται οι εργασίες των συνεργείων του για την αποκατάσταση των ζημιών στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επανηλεκτροδοτηθούν άμεσα όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, παρακαλεί όσοι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης να επικοινωνήσουν με τη δωρεάν τηλεφωνική εξυπηρέτηση του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000".

