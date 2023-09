Αθλητικά

Κακοκαιρία - Πήλιο: ποδοσφαιριστές του Βόλου έστειλαν βοήθεια στους πληγέντες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Βόλου, συνέδραμε στην αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης στα πληττόμενα χωριά του Πηλίου.

-

Την ώρα που η Μαγνησία ακόμα παλεύει με τις πλημμύρες από την κακοκαιρία "Daniel", οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Βόλου, προχώρησαν σε μια σπουδαία κίνηση.

Το απόγευμα όμως μετά την προπόνησή τους δημιούργησαν μια ανθρώπινη "αλυσίδα" με στόχο να βοηθήσουν εκείνους που έχουν άμεση ανάγκη.

Ένα ελικόπτερο Σινούκ της πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκε στο κεντρικό γήπεδο του Πανθεσσαλικό, με σκοπό να φορτωθεί και να μεταφέρει νερά και ξηρά τροφή στα χωριά του Πηλίου που είναι αποκλεισμένα.

Οι ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ Βόλος έσπευσαν να βοηθήσουν και να γεμίσουν με είδη πρώτης ανάγκης το στρατιωτικό ελικόπτερο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ (@volosfc_official)

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα

Καιρός: Αίθριος με νεφώσεις το Σάββατο

Μαρόκο: Ισχυρός σεισμός με εκατοντάδες νεκρούς (εικόνες)