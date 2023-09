Αθλητικά

Πετρούνιας: Αποσύρθηκε από τον τελικό στην Ουγγαρία – “Το μυαλό μου στις οικογένειες που θρηνούν”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε στην ανάρτησή του ο Έλληνας πρωταθλητής της ενόργανης για τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του.

-

Σαν βόμβα έσκασε το απόγευμα του Σαββάτου η απόφαση του Λευτέρη Πετρούνια να αποσύρει τη συμμετοχή του από τον τελικό του Challenge Cup στο Σομποτέλι της Ουγγαρίας, την οποία ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ας σημειωθεί ότι την Παρασκευή κέρδισε την πρώτη θέση με βαθμολογία 15.300.

Ο έλληνας πρωταθλητής της ενόργανης γυμναστικής εξήγησε στην εξομολόγησή του ότι αιτίες για την απόφασή του ήταν τόσο η θέλησή του να μην καταπονήσει το σώμα του με δύο ημέρες συνεχούς προσπάθειας για υψηλή επίδοση, όσο και, κυρίως, η σκέψη του για τους Έλληνες συμπατριώτες του πληγέντες από τις καταστροφές της κακοκαιρίας Daniel. Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του δήλωσε:

"Η χθεσινή μου απόδοση στον προκριματικό του Σομπατέλι ήταν ακριβώς όπως το είχαμε σχεδιάσει, τόσο στην εκτέλεση όσο και στην βαθμολογία. Ήταν ένα πολύ δυνατό τεστ πριν το κρίσιμο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πρόκρισης σε Ολυμπιακούς Αγώνες που είναι σε 2 εβδομάδες. Θα αποσύρω την συμμετοχή από έναν ομολογουμένως εύκολο τελικό καθώς δεν θέλω να ρισκάρω και να πιέσω το σώμα μου σε δυο συνεχόμενες μέρες αγώνα. Το μυαλό μου είναι στις οικογένειες που θρηνούν, στις ατέλειωτες καταστροφές που έχει υποστεί η χώρα και στους ανθρώπους που μένουν πίσω και πρέπει να ξεκινήσουν τις ζωές τους από την αρχή. Καλό κουράγιο, εύχομαι γρήγορα να βρείτε δύναμη και να χαμογελάσετε ξανά. #preparation #petrounias #challengecup".

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα

Καιρός: Αίθριος με νεφώσεις το Σάββατο

Μαρόκο: Ισχυρός σεισμός με εκατοντάδες νεκρούς (εικόνες)