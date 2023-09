Κόσμος

Σεισμός στο Μαρόκο: Κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος

Θρηνεί η αφρικανική χώρα για τις αμέτρητες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και υποδομές.

Το Μαρόκο κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος μετά τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής και άφησε πάνω από 1.000 νεκρούς, ανακοίνωσε το βασιλικό υπουργικό συμβούλιο.

«Αποφασίστηκε να κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια», ανέφερε το παλάτι σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων MAP, μετά από συνεδρίαση του συμβουλίου που έγινε υπό την προεδρία του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ'.

Οι ένοπλες δυνάμεις θα αναπτύξουν ομάδες διάσωσης για να προμηθεύουν τις πληγείσες περιοχές καθαρό πόσιμο νερό, τρόφιμα, σκηνές και κουβέρτες, υπογραμμίζει παράλληλα η ανακοίνωση.

