Κόσμος

Σεισμός στο Μαρόκο: Η Αλγερία ανοίγει τον εναέριο χώρο της, έπειτα από δύο χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια, ο εναέριος χώρος της Αλγερίας θα είναι ανοιχτός για τη διέλευση αεροσκαφών ανθρωπιστικής νοήθειας.

-

Η Αλγερία, η οποία πριν από δύο χρόνια διέκοψε τους δεσμούς της με το Μαρόκο, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ανοίξει τον εναέριο χώρο της για πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας έπειτα από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το Μαρόκο και στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.

Το σύνορο ανάμεσα στην Αλγερία και στο Μαρόκο--τις ισχυρότερες χώρες στην περιοχή--είναι κλειστό από το 1994 και το Αλγέρι έκλεισε τον εναέριο χώρο του για το Μαρόκο όταν οι δύο χώρες διέκοψαν τις διπλωματικές τους σχέσεις το 2021 κατηγορώντας το Ραμπάτ για "εχθρικές ενέργειες".

Κατηγόρησε το Μαρόκο ότι χρησιμοποίησε λογισμικό κατασκοπείας εναντίον του, ότι υποστηρίζει μια αυτονομιστική οργάνωση και ότι απέτυχε να ικανοποιήσει τις διμερείς δεσμεύσεις του, στις οποίες περιλαμβάνεται και το διαφιλονικούμενο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας--κατηγορίες τις οποίες το Μαρόκο απορρίπτει ως "παράλογες".

Η Αλγερία δεν ήταν από τις πρώτες χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Ευρώπης που έσπευσαν σήμερα να συλλυπηθούν το Μαρόκο, αλλά το υπουργείο Εξωτερικών της ανακοίνωσε ότι "παρακολουθεί με μεγάλη του θλίψη" τις συνέπειες του σεισμού.

Αργότερα, η αλγερινή προεδρία ανακοίνωσε ότι η χώρα θα ανοίξει τον εναέριο χώρο της για ανθρωπιστικές πτήσεις.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε όποιο τυχόν αίτημα βοηθείας από το Μαρόκο.

Στη διάρκεια των φονικών πυρκαγιών στην Αλγερία κατά τα τρία προηγούμενα καλοκαίρια το Μαρόκο είχε προσφερθεί να βοηθήσει αλλά το Αλγέρι είχε αγνοήσει την προσφορά του.

Παρά τις κακές σχέσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις τους, οι δύο χώρες, που μοιράζονται ένα μεγάλου μήκους σύνορο από την Μεσόγειο ως τη Σαχάρα, έχουν κοινούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, ενώ πολλοί απλοί Αλγερινοί και Μαροκινοί πολίτες έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους.

Πολλοί Αλγερινοί εξέφρασαν αλληλεγγύη προς το Μαρόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με κάποιους να εκφράζουν την ελπίδα ότι οι κακοί πολιτικοί δεσμοί δεν θα εμποδίσουν το να προσφερθεί βοήθεια στον γείτονα.

Ο σεισμός που συγκλόνισε το Μαρόκο την χθεσινή νύχτα--ο φονικότερος από το 1960--έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους και έχει προκαλέσει εκδηλώσεις συμπαράστασης και προσφορές βοηθείας από ολόκληρο τον κόσμο.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα

Καιρός: Αίθριος με νεφώσεις το Σάββατο

Μαρόκο: Ισχυρός σεισμός με εκατοντάδες νεκρούς (εικόνες)