Barbie: Η Αλγερία απαγόρευσε την ταινία

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Αλγερίας ζήτησε από τους κινηματογράφους να αποσύρουν αμέσως την ταινία Barbie.

Η Αλγερία απαγόρεψε τις προβολές της ταινίας Barbie, τρεις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της στη μουσουλμανική χώρα της Βόρειας Αφρικής. Η αλγερινή κυβέρνηση κατηγόρησε την ταινία για «φθορά της ηθικής».

Επίσημη πηγή του αλγερινού υπουργείου είπε μιλώντας στο Reuters, η ταινία προωθεί την ομοφυλοφιλία και δεν είναι σύμφωνη με τις θρησκευτικές και πολιτιστικές πεποιθήσεις της χώρας.

Οι κινηματογράφοι στις πόλεις Αλγέρι, Οράν και Κωνσταντίνο είχαν γεμίσει ασφυκτικά, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο «24H Algerie», που πρόσθεσε ότι στις 20 ημέρες προβολής έκανε κάθε φορά sold out.

Με το ίδιο σκεπτικό, η Barbie απαγορεύτηκε ήδη στο Κουβέιτ, ενώ στον δυτικό κόσμο, όπως η Βρετανία και η Ισπανία, ανάμεσα στους θεατές ήταν ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σουνάκ αλλά και η ισπανική βασιλική οικογένεια.

