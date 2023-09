Κοινωνία

Σορός εντοπίστηκε στον Σαρωνικό

Μία σορός εντοπίστηκε στον Σαρωνικό, ενώ εντοπίστηκε νεκρός και ο νεαρός δύτης στη Μάνη,

Σορός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πλωτό του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή 5 ναυτικά μίλια δυτικά της νήσου Φλεβών στον Σαρωνικό Κόλπο.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο.

Στο μεταξύ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε από ιδώτη δύτη 33χρονος ημεδαπός υποβρύχιος αλιέας που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή Καλιαναϊκα πλησίου φάρου δυτικής Μάνης στο Μεσσηνιακό κόλπο.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.