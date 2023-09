Κοινωνία

Εξάρχεία: επίθεση δέχτηκε διμοιρία ΜΑΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστοί πέταξαν πέτρες και αντικείμενα σε διμοιρία ΜΑΤ στην περιοχή των Εξαρχείων.

-

Ομάδα αγνώστων επιτέθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε αστυνομικές δυνάμεις στα Εξάρχεια.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 11.30 το βράδυ, όταν οι άγνωστοι πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα σε διμοιρία των ΜΑΤ, που βρισκόταν επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν υλικές ζημιές ή κάποιος τραυματισμός.

Ειδήσεις σήμερα:

Σορός εντοπίστηκε στον Σαρωνικό

Fast Ferries: Έδεσε στη Ραφήνα μετά από πολύωρη περιπέτεια

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις την Κυριακή