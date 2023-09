Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία “Daniel” – Λινού: Τεράστιος κίνδυνος από τα μολυσμένα νερά

Η καθηγήτρια επιδημιολογίας μίλησε στον ΑΝΤ1 για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Στον ΑΝΤ1 και την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε η καθηγήτρια επιδημιολογίας για τους κινδύνους που ενέχονται μετά την καταστροφή που προκάλεσαν οι πλημμύρες από την κακοκαιρία «Daniel».

«Υπάρχουν πρωτόκολλα για φυσικές καταστροφές: Τι κάνουμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλημμύρα. Κινδυνεύουν κι άλλα σημεία να πλημμυρίσουν. Ακόμα κι αν έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση, θα πρέπει οι δήμοι σπίτι προς σπίτι, βρύση προς βρύση να αποφασίσουν αν θα είναι πόσιμο το νερό», είπε η καθηγήτρια.

Επισημαίνοντας τους βασικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία από τα μολυσμένα νερά, ανέφερε:

Το πιο πιθανό είναι βόθροι και δίκτυα αποχέτευσης να έχει ανακατευτεί με το βρόχινο νερό

Τα νεκρά ζώα που υπάρχουν μέσα στο νερό

Αποθήκες γεωργικών προϊόντων που περιέχουν λιπάσματα και γεωφάρμακα

Υπάρχει κίνδυνος καρκινογένεσης από τα ζώα που είχαν πληγωθεί από τη φωτιά και τώρα πέθαναν

Στα μέτρα προστασίας από τους παραπάνω κινδύνους, σημείωσε πως θα πρέπει όσοι επιχειρούν η διασώζονται μέσω των νερών από τις πλημμύρες, να φορούν αδιάβροχα ρούχα, γάντια, μάσκες και γυαλιά, αφού είπε, «υπάρχουν αρρώστιες από τα ζώα στο νερό».

Εξήγησε ότι, οι αρρώστιες όπως η λεπτοσπίρωση και η ηπατίτιδα Α μπορούν να μεταδοθούν από το μολυσμένο νερό σε τυχόν αμυχές που έχει ο άνθρωπος και πως ακόμα και μία σακούλα στο χέρι, για παράδειγμα, μπορεί να προστατέψει.

Αναφερόμενη σε περαιτέρω κινδύνους, μίλησε για τα μολυσμένα κουνούπια και την ελονοσία, για τα οποία «θα πρέπει οι δήμοι να μεριμνήσουν για ψεκασμό».

Τόνισε, επίσης ότι, τα ρούχα των πλημμυροπαθών θα πρέπει να πλυθούν με καυτό νερό, ενώ «δεν πρέπει να μπουν στα σπίτια αν δεν υπάρξει έλεγχος και απολύμανση στους χώρους του σπιτιού».

Τέλος, είπε πως, «πρέπει να συγκροτηθούμε και υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση».

