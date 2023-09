Κόσμος

G20: Συνάντηση Ερντογάν – Αλ Σίσι σε “θερμό κλίμα”

Θετικό ήταν το κλίμα της συνάντησης του Τούρκου Προέδρου με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

Mε τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι συναντήθηκε σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Νέο Δελχί, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο ηγέτες συνομίλησαν παρουσία πολλών μελών των αντιπροσωπειών τους. Συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου, η αύξηση του εμπορικού όγκου, η νέα συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις έχουν εισέλθει σε μια νέα εποχή με τους αμοιβαίους διορισμούς πρεσβευτών, ο ΤατίπΕρντογάν εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι διμερείς σχέσεις θα φτάσουν το συντομότερο δυνατό στο επίπεδο που τους αξίζει.

Τονίζοντας ότι η υποστήριξη που παρέχει η αιγυπτιακή διοίκηση σε Τούρκους επενδυτές και εταιρείες είναι σημαντική, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι αποδίδουν επίσης σημασία στην αναζωογόνηση της συνεργασίας στους τομείς του LNG, της πυρηνικής ενέργειας, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.

