Πολιτική

Κακοκαιρία - Θεσσαλία: η Σακελλαροπούλου στις πληγείσες περιοχές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετάβη στις πληγείσες περιοχές του Βόλου και τις Καρδίτσας μετά την καταστροφική κακοκαιρία "Daniel".

-

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μετέβη σήμερα στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές της Καρδίτσας και του Βόλου.

Η κ. Σακελλαροπούλου, συνοδευόμενη από τον δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο, επισκέφθηκε αρχικά, παρουσία του μητροπολίτη Τιμοθέου, το Γηροκομείο Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, και ακολούθως το 1ο Δημοτικό Σχολείο, στα οποία φιλοξενούνται πλημμυροπαθείς.

Στη συνέχεια, η κ. Σακελλαροπούλου ενημερώθηκε από τον δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο, στο Δημαρχείο Βόλου, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη και η ευρύτερη περιοχή.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για όσους έχασαν τη ζωή τους στις πλημύρες, καθώς και τη συμπαράστασή της στις οικογένειες όσων αγνοούνται και στους πληγέντες. Ανέφερε ότι αυτή την ώρα επείγει η επικέντρωση των δυνάμεων της Πολιτείας, ώστε όλοι να είναι ασφαλείς, και η ταχεία επούλωση των πληγών, προκειμένου η Θεσσαλία, οι κάτοικοί της, οι παραγωγικοί φορείς, οι επιχειρήσεις, να μπορέσουν να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους το συντομότερο δυνατό. Τέλος, η κ. Σακελλαροπούλου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, στους εθελοντές και σε όσους παλεύουν, αυτές τις δύσκολες ώρες, για τους συνανθρώπους μας.

Ειδήσεις σήμερα:

Fast Ferries: Έδεσε στη Ραφήνα μετά από πολύωρη περιπέτεια

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις την Κυριακή

Κακοκαιρία “Daniel” – Αγαπηδάκη: Μην καταναλώνετε το νερό