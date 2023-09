Κόσμος

Κλιματική αλλαγή - ΔΝΤ: Έκκληση προς την G20 για μεταρρυθμίσεις

Η επικεφαλής του ταμείου απευθύνθηκε στους ισχυρούς της γης ζητώντας να "βάλουν πλάτη" για την Κλιματική Κρίση.

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα έκανε έκκληση προς τα μέλη της G20 να ηγηθούν με το παράδειγμά τους του αγώνα κατά της κλιματικής κρίσης και της φτώχειας μετά τη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε αυτό το σαββατοκύριακο στην Ινδία.

Σε σημερινή της ανακοίνωση αναφέρεται ότι (τα μέλη της Ομάδας των 20) θα πρέπει να τιμήσουν το υπεσχεθέν ποσό των 100 δισ δολαρίων ετησίως για την χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση των πολύπλευρων αναπτυξιακών τραπεζών.

"Η μια και μοναδική Γη μας απειλείται από υπαρξιακή κλιματική αλλαγή", είπε η Γκεοργκίεβα.

Όπως τόνισε, υπάρχει ανάγκη για "μεγάλες επενδύσεις τόσο από την διεθνή κοινότητα όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, οι χώρες θα πρέπει να στηρίξουν την πράσινη μετάβαση, για παράδειγμα μέσω φορολογικών μεταρρυθμίσεων".

Η επικεφαλής του ΔΝΤ προειδοποίησε ότι ενώ η παγκόσμια οικονομία μόλις ανακάμπτει από "μια σειρά μεγάλων σοκ", η προοπτική της μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης είναι η πιο αδύναμη εδώ και δεκαετίες, ενώ ο πληθωρισμός και τα επιτόκια παραμένουν υψηλά.

Ως διεθνής οργανισμός το ΔΝΤ παρακολουθεί ώστε να μην προκύπτουν σημαντικές νομισματικές αναταραχές που μπορεί να οδηγήσουν σε πολιτική αβεβαιότητα. Ευθύνη του είναι, μεταξύ άλλων, να χορηγεί δάνεια σε υπερχρεωμένες χώρες και σε χώρες με δυσκολίες αποπληρωμής χρεών.

