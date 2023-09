Κοινωνία

Σεισμός στο Μαρόκο: Ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός 108 Ελλήνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ειδική πτήση επαναπατρισμού της Aegean δρομολογήθηκε από την εταιρεία σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών.

-







Επέστρεψαν σήμερα από το Μαρακές στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σώοι οι 108 επιβάτες της ειδικής πτήσης επαναπατρισμού της Aegean, η οποία δρομολογήθηκε χθες από την εταιρεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η πρεσβεία της Ελλάδας στο Ραμπάτ συνεχίζει να ενημερώνει διαρκώς τους Έλληνες πολίτες για την κατάσταση στη χώρα, προσφέροντας κάθε είδους προξενική συνδρομή.

Υπενθυμίζεται πως χθες με εντολή του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργου Γεραπετρίτη, οι υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών κινήθηκαν συντονισμένα για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο Μαρόκο.

Πτήση επαναπατρισμού

Προς τον σκοπό αυτό, το υπουργείο Εξωτερικών βρισκόταν σε συνεννόηση με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Ραμπάτ και με την εταιρεία Aegean Airlines, η οποία δρομολόγησε σχετική πτήση επαναπατρισμού.

Η ειδική πτήση αναχώρησε από το Μαρακές τα ξημερώματα της Κυριακής, με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας.

Σημειώνεται πως αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής ισχυρός σεισμός συγκλόνισε το Μαρόκο.

Ειδήσεις σήμερα:

Fast Ferries: Έδεσε στη Ραφήνα μετά από πολύωρη περιπέτεια

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις την Κυριακή

Κακοκαιρία - Καρδίτσα: νεκροί βρέθηκαν μητέρα για γιος που αγνοούνταν