Κακοκαιρία “Daniel” - Μαγνησία: Βιβλική καταστροφή στο Νότιο Πήλιο (εικόνες)

Τα χωριά του Πηλίου μετρούν τις πληγές τους σε ανθρώπινες ζωές, υποδομές και περιουσίες.

Το χωριό Πάλτση που θάφτηκε κάτω από τεράστιο όγκο νερού και φερτών υλικών παρουσιάζει εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής μετά το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας.

Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική στον οικισμό καθώς φερτές ύλες και κομμάτια τον σπιτιών που καταστράφηκαν εντελώς είναι όσα αντικρίζει κανείς στην παραλία της περιοχής. Τα μισά σπίτια παρασύρθηκαν από το ποτάμι και κατέληξαν στη θάλασσα.

Άνδρας κάτοικος του χωριού παρασύρθηκε μαζί με το σπίτι του, στα νερά της θάλασσας.

Το χωριό μετρά ακόμη μία νεκρή, μια γυναίκα που βρέθηκε κάτω από τον τοίχο του σπιτιού της που κατέρρευσε από την κακοκαιρία.

Τα ορμητικά νερά των χειμάρρων έχουν μεταφέρει σε διάφορα σημεία των χωριών που «επλήγησαν» στην περιοχή αντικείμενα, αυτοκίνητα, ακόμη και βάρκες. Οι δρόμοι είναι καλυμμένοι με φερτά υλικά, κορμούς δέντρων, ενώ τα ισόγεια των σπιτιών είναι γεμάτα με χώμα και λάσπη.

Πηγή φωτογραφιών: Gegonota.news

