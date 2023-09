Πολιτική

Μητσοτάκης από Δαδιά: δεν καταφέραμε να προστατεύσουμε το δασος (εικόνες)

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δάσος της Δαδιάς που επλήγη από την καταστροφική πυρκαγιά του Έβρου.

Το δάσος Δαδιάς επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στις εγκαταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης του δάσους ενημερώθηκε για την πρώτη αποτίμηση των επιπτώσεων της πρόσφατης πυρκαγιάς, με βάση τις αυτοψίες που έχουν γίνει και δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης.

Συζητήθηκαν επίσης βήματα αποκατάστασης του δάσους, τόσο σε επίπεδο αντιπλημμυρικών - αντιδιαβρωτικών παρεμβάσεων, όσο και σε επίπεδο προστασίας του οικοσυστήματος, αλλά και ενέργειες για τη στήριξη της περιοχής, ενώ ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι είναι δεδομένο το προσωπικό του ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός έκανε τη ακόλουθη δήλωση:

«Κύριε Δήμαρχε, κ. Περιφερειάρχη, κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή, αγαπητά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πυροσβεστικής, του ΟΦΥΠΕΚΑ, πραγματικά λυπάμαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία, μετά από μία καταστροφική πυρκαγιά πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ έντονη.

Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι έδωσαν τον αγώνα εκείνες τις πολύ δύσκολες μέρες, μέσα στη φωτιά. Αναφέρομαι προφανώς στα στελέχη της Πυροσβεστικής, αλλά και στα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, στον αγώνα τον οποίο έκανε ο ΟΦΥΠΕΚΑ. Θα κάνω και μία ξεχωριστή μνεία στους δασικούς μας συνεταιρισμούς, οι οποίοι και αυτοί μπήκαν μέσα στο δάσος και νομίζω ότι αν σήμερα υπάρχει μία αχτίδα αισιοδοξίας ότι υπάρχουν κομμάτια τα οποία σώθηκαν, οφείλεται και στη δική τους δραστική παρέμβαση.

Προφανώς πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν και θα αλλάξουν στον τρόπο με τον οποίον οργανώνουμε την πρόληψη για τις δασικές πυρκαγιές. Δεν θέλω να μηδενίσω αυτά τα οποία έγιναν, διότι έγιναν πράγματα και μετά τη φωτιά την περσινή. Αλλά πριν τη φωτιά την περσινή, η Δαδιά είχε εντοπιστεί ως ένα δάσος εθνικής, ευρωπαϊκής σημασίας, το οποίο έπρεπε να προστατεύσουμε και η αλήθεια είναι ότι, δυστυχώς, δεν τα καταφέραμε όπως το είχαμε σχεδιάσει. Γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι με τους εαυτούς μας, για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι.

Υπάρχουν, όμως, ορισμένες χαραμάδες, τουλάχιστον, αισιοδοξίας. Πράγματι, η δορυφορική αποτύπωση δείχνει ότι η ζημιά δεν είναι τόσο καταστροφική όσο στην αρχή φοβόμασταν. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ζημιά -θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας- όμως, όπως φάνηκε και από το βίντεο, έχουμε αρκετές εκτάσεις οι οποίες είναι είτε άκαφτες είτε έχουν καεί λίγο. Αυτό θα βοηθήσει στη φυσική αναγέννηση, άρα προφανώς και στην προστασία της πανίδας.

Υπάρχει μεγάλη εμπειρία και από τον Οργανισμό, αλλά και από τις οργανώσεις που βοηθούν και θέλω και αυτές να τις ευχαριστήσω. Πιστεύω ότι η πανίδα θα μπορέσει να επιβιώσει και να ανακάμψει και με την όποια βοήθεια χρειάζεται από τον άνθρωπο.

Τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής, γιατί δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω: Έχουμε μία πολύ καλή Δασική Υπηρεσία και πολύ έμπειρους ανθρώπους εδώ στο πεδίο και θέλω να τους ευχαριστήσω. Αυτό το οποίο έχω ζητήσει είναι ταχύτατα -και το γνωρίζει και ο Βαγγέλης Γκουντούφας- να ετοιμάσουμε όλες τις μελέτες, ήδη αυτές έχουν αποτυπωθεί στον χάρτη, έτσι ώστε με τους αναδόχους αναδάσωσης -έτσι το ονομάζουμε, ουσιαστικά πρόκειται για πρώτες παρεμβάσεις αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων- γρήγορα να μπορούμε να μπούμε στο πεδίο για να κάνουμε αυτό το οποίο καταφέραμε και κάναμε στην Εύβοια.

Στην Εύβοια τα αντιπλημμυρικά τα οποία κάναμε, άντεξαν όλα. Το δάσος ήδη έχει αρχίσει να αναγεννάται και η εικόνα είναι μάλλον καλύτερη από ό,τι θα περιμέναμε δύο χρόνια μετά. Αυτό απλά γιατί πρέπει, όσο κι αν είναι δύσκολο, να βλέπουμε λίγο τα πράγματα με μία σχετική αισιοδοξία.

Έχουμε κινητοποιήσει πολλούς ιδιώτες αναδόχους, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο θα ήθελα, Βαγγέλη, είναι να διαχωρίσουμε στο μυαλό μας τα έργα που αφορούν τη Δαδιά από τα έργα του υπόλοιπου νομού, έτσι ώστε τα έργα της Δαδιάς να τα αναλάβει ένας -ακριβώς γιατί είναι η Δαδιά και είναι συγκεκριμένα- και για τα υπόλοιπα θα κινηθούμε -ήδη για την Παλαγία έχουμε τον ανάδοχο- για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό και να κινηθούμε πολύ γρήγορα στα άμεσα έργα.

Είχαμε την ευκαιρία χθες να συζητήσουμε -και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε άμεσα- τη συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση του Έβρου, καθώς δεν του είναι άγνωστες οι πλημμύρες και προφανώς πρέπει να γίνουν ευρύτερες παρεμβάσεις, οι οποίες απαιτούν έναν πιο συγκροτημένο κεντρικό σχεδιασμό.

Θέλω επίσης να σταθώ σε αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος και αναγνωρίζω απόλυτα, το συζητήσαμε και χθες εκτενώς: ότι μερικές φορές ένας Δήμος πολύ μεγάλος σε έκταση ο οποίος είναι όλος προστατευμένος μπορεί να βρεθεί σε μειονεκτική θέση και όχι σε πλεονεκτική θέση. Είναι δύσκολο, παραδείγματος χάρη, να γίνουν άλλου είδους αναπτυξιακά έργα, από τα οποία ο Δήμος μπορεί να έχει ένα όφελος.

Αυτό, Θοδωρή, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και στα πλαίσια των αντισταθμιστικών, από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας παραδείγματος χάρη. Ενδεχομένως πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο ταμείο, σε επίπεδο Περιφέρειας, ακριβώς ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποιες πληρωμές εξισορρόπησης προς αυτούς οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε τέτοιους πόρους.

Δήμαρχε, το είπα και χθες, το ξαναλέω και εδώ: να ξέρεις ότι θα είμαστε κοντά στον Δήμο, σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα μιλήσω τώρα αναλυτικά για τα αναπτυξιακά μας σχέδια για την επόμενη μέρα, όμως θα κάνουμε πράγματα. Θα σταθώ ιδιαίτερα όμως σε αυτό το οποίο είπες: στην ανάγκη να στηρίξουμε τα τοπικά επαγγέλματα, Δημόσια ΙΕΚ Υλοτομίας, παραδείγματος χάρη.

Θα ήθελα πραγματικά να κάνω το Σουφλί και τη Δαδιά το κέντρο εκπαίδευσης των νέων υλοτόμων μας. Θα χρειαστούμε πολλούς περισσότερους, διότι το όραμά μας για τη διαχείριση των δασών επιβάλλει περισσότερη παρουσία μέσα στα δάση.

Είναι αδιανόητο σήμερα, ως χώρα, 70 εκατομμύρια στρέμματα δασοκάλυψη στη χώρα και είμαστε ελλειμματικοί στο ξύλο. Εισάγουμε ξύλο, κάτι δεν κάνουμε σωστά και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα.

Θέλω επίσης να τονίσω, θα το πω και στην Αλεξανδρούπολη, ότι πέραν του «Evros pass» θα υπάρχει «Dadia pass», το οποίο θα είναι ακόμα πιο ευνοϊκό γι' αυτούς οι οποίοι θα θελήσουν να έρθουν στη Δαδιά. Και να ζητήσω από τον Δήμο και από τον ΟΦΥΠΕΚΑ να ετοιμάσουμε τις νέες διαδρομές -γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να δει κάποιος ακόμα μέσα στο δάσος- ώστε οι επισκέπτες οι οποίοι θα έρθουν να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να δουν το δάσος και, ναι, να εξοικειωθούν και με την έννοια της αποκατάστασης του δάσους την επόμενη μέρα.

Οπότε θα μεριμνήσω σίγουρα, εξάλλου δεν είναι πάρα πολλά τα δωμάτια τα οποία έχετε, να υπάρχει μια προνομιακή αντιμετώπιση ώστε να μην έρχονται όλοι, γιατί καταλαβαίνω το άγχος «τώρα θα έρθουν όλοι στα παράλια, στην Αλεξανδρούπολη». Αλλά Έβρος δεν είναι μόνο Αλεξανδρούπολη, είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Έβρος είναι και το Σουφλί, είναι ο κεντρικός Έβρος, Έβρος είναι και ο βόρειος Έβρος.

Αλλά αυτά είναι τα πολύ πρώτα, τα πολύ άμεσα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Όπως είπα, δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Μπορούμε να γίνουμε μόνο καλύτεροι και να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Να πω και πάλι ότι έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλους όσοι αγαπούν και ασχολούνται με το δάσος στην περιοχή. Εξάλλου, ζήσατε μέσα στο δάσος και θα ζείτε μέσα στο δάσος. Αναφέρομαι και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και στις δασικές μας υπηρεσίες.

Θέλω να θυμίσω ότι μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάναμε την προηγούμενη τετραετία ήταν ακριβώς να μεταφέρουμε τις δασικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός πολιτικός προϊστάμενος, γιατί πριν όλοι γνωρίζετε ότι μέσα στο χάος των αποκεντρωμένων ήταν συχνά ακέφαλες.

Ο Γιώργος Αμυράς είναι μαζί μας και θα παραμείνει στο πρωθυπουργικό γραφείο, ως προσωπικός μου σύμβουλος, για να ενθαρρύνει και να παροτρύνει και να υποστηρίζει το Υπουργείο και τη Γενική Διεύθυνση στο να σιγουρευτούμε ότι τα έργα αυτά θα τρέχουν γρήγορα, να υπάρχει και ένας κεντρικός σύνδεσμος με εμένα και είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρετε εξάλλου καλά, γιατί είχε δουλέψει πριν και μαζί με το Δήμο, μαζί με την Περιφέρεια, με την οποία έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία.

Θα κοιτάξουμε μπροστά με αισιοδοξία. Να ξέρεις Δήμαρχε ότι και για το Σουφλί, αλλά και για τον Έβρο, δεν υπάρχει περίπτωση να διαφύγει του προσωπικού μου ενδιαφέροντος η επόμενη μέρα. Οπότε, ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ και η δουλειά ξεκινάει τώρα».

