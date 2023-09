Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοκαιρία “Daniel”- Θεσσαλία: Δορυφορική εικόνα από τη βιβλική καταστροφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πώς κατέγραψε τις απέραντες πλημμύρες σε δορυφορική της εικόνα, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία Copernicus.

-

Μια νέα δορυφορική φωτογραφία αποτυπώνει την καταστροφή που προκάλεσαν οι πλημμύρες από την επέλαση της κακοκαιρίας Daniel στις περιοχές της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία Copernicus, στη δορυφορική εικόνα φαίνεται ότι η έκταση που πλημμύρισε από την κακοκαιρία Daniel, εξακολουθεί να πλήττεται σε μεγάλο βαθμό, από τις επιπλέον πλημμύρες που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του ποταμού Πηνειού.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή της η ευρωπαϊκή υπηρεσία «στις 10 Σεπτεμβρίου, το #Sentinel2 κατέγραψε αυτή την εικόνα από την περιοχή γύρω από τη Λάρισα, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται σε μεγάλο βαθμό από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του ποταμού Πηνειού».

Η #Ελλάδα αντιμετωπίζει εκτεταμένες #πλημμύρες



??Στις 10 Σεπτεμβρίου, το #Sentinel2 κατέγραψε αυτή την εικόνα από την περιοχή γύρω από τη Λάρισα, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται σε μεγάλο βαθμό από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του ποταμού Πηνειού pic.twitter.com/TXPgwTgquW — Copernicus EU (@CopernicusEU) September 11, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία: Οι μαθητές της χώρας επιστρέφουν στα θρανία

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις την Δευτέρα

Κακοκαιρία “Daniel” – Διόδια: Παράταση στη δωρεάν διέλευση