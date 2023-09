Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel” - ΚΕΔΕ: Ενημέρωση στους δήμους για την αποστολή βοήθειας στους πληγέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ύστερα από επικοινωνία του προέδρου της ΚΕΔΕ με όλους της δημάρχους της Θεσσαλίας, έχουν καταγραφεί οι ανάγκες ανά δήμο

-







Στην παροχή στοχευμένης βοήθειας προς τους δήμους της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες καλεί τους δήμους της χώρας ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Λάζαρος Κυρίζογλου.

Με επείγουσα επιστολή του ενημερώνει τους δημάρχους της χώρας για τις ανάγκες που έχουν οι πληγέντες δήμοι και τη βοήθεια που μπορούν να αποστείλουν στοχευμένα ανά δήμο.



Ύστερα από επικοινωνία του προέδρου της ΚΕΔΕ με όλους της δημάρχους της Θεσσαλίας, έχουν καταγραφεί οι ανάγκες ανά δήμο που είναι οι εξής:

Δήμος Τρικκαίων: μηχανήματα έργου, φορτηγά, JCB, πλωτήρια

Δήμος Πύλης: εμφιαλωμένα νερά, μηχανήματα έργων

Δήμος Φαρκαδόνας: εμφιαλωμένα νερά, μηχανήματα έργων

Δήμος Μουζακίου: μηχανήματα έργων

Δήμος Παλαμά: εμφιαλωμένα νερά, μηχανήματα έργων

Δήμος Σοφάδων: εμφιαλωμένα νερά, μηχανήματα έργων

Δήμος Νοτίου Πηλίου: εμφιαλωμένα νερά, μηχανήματα έργων, ένα απορριμματοφόρο

Δήμος Αλμυρού: μηχανήματα έργων

Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου: εμφιαλωμένα νερά, μηχανήματα έργων

Δήμος Λάρισας: εμφιαλωμένα νερά

Δήμος Τεμπών: εμφιαλωμένα νερά

Δήμος Φαρσάλων: μηχανήματα έργων

Δήμος Βόλου: μηχανήματα έργων

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία: Οι μαθητές της χώρας επιστρέφουν στα θρανία

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις την Δευτέρα

Κακοκαιρία “Daniel” – Διόδια: Παράταση στη δωρεάν διέλευση