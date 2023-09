Κοινωνία

Απόπειρα βιασμού - Ηράκλειο: Βίντεο - ντοκουμέντο από την ενέδρα που έστηνε σε νεαρές κοπέλες ο δράστης

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την απόπειρα βιασμού μιας γυναίκας στο Ηράκλειο της Κρήτης από έναν άγνωστο άνδρα το βράδυ της Παρασκευής 8 Σεπτεμβρίου

Ένα άτομο το οποίο προσήχθη την Κυριακή το βράδυ, εξετάζεται από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου Κρήτης ως προς το εάν πρόκειται για τον άνδρα βρίσκεται πίσω από τις δύο απόπειρες βιασμού στην πόλη τα προηγούμενα 24ωρα.

Από τις αρχές εκφράζεται αισιοδοξία ότι το άτομο που αναζητείται θα βρεθεί, αφού στη διάθεση τους έχουν βίντεο που τον δείχνουν καθαρά.

Δείτε το βίντεο-σοκ από κάμερα ασφαλείας κατοίκων της περιοχής, και που έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης σε μία από τις δύο νεαρές:

Ο δράστης που αναζητείται είναι γύρω στα 50, με ξυρισμένο το κεφάλι κα τη στιγμή της επίθεσης φορούσε τζιν παντελόνι και χαρακτηριστική μπλούζα.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής όταν καταγγέλθηκε η πρώτη απόπειρα βιασμού. Ακολούθησε και δεύτερη καταγγελία στην Αστυνομία.

Οι δυο κοπέλες, ηλικίας 25 και 17 ετών, είπαν ότι γλίτωσαν γιατί έβαλαν τις φωνές και ο δράστης απομακρύνθηκε. Οι επιθέσεις έγιναν στην περιοχή του Λάκκου. Ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Πηγή: Creta24.gr

