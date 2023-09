Κοινωνία

Αττική: Έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία - Βεβαιώθηκαν 112 παραβάσεις

Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες παραβάσεις των οδηγών των σχολικών λεωφορείων που βάζουν σε κίνδυνο τους μικρούς επιβάτες.

(εικόνα αρχείου)

Ενημερωτικά φυλλάδια, με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής μοίρασαν σήμερα (11/9) το πρωί, αστυνομικοί σε γονείς και μικρούς μαθητές, κατά την προσέλευσή τους στα διάφορα σχολικά συγκροτήματα της Αττικής για την καθιερωμένη τελετή αγιασμού.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.

Για το σκοπό αυτό μια από τις προτεραιότητες των Υπηρεσιών Τροχαίας στην περιοχή αρμοδιότητας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής είναι η εφαρμογή συγκεκριμένης δέσμης μέτρων, που μεταξύ άλλον προβλέπει:

Τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας από ρυθμιστές τροχονόμους στις οδικές αρτηρίες που οδηγούν σε σχολικά συγκροτήματα

Την εντατικοποίηση των ελέγχων των λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές

Την επισήμανση ελλείψεων σήμανσης στο οδικό περιβάλλον των σχολείων και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών.

Παράλληλα σήμερα, πρώτη ημέρα εφαρμογής αυξημένων μέτρων τροχαίας, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία, κατά τη διάρκεια των οποίων ελέγχθηκαν (574) σχολικά οχήματα και βεβαιώθηκαν (112) παραβάσεις, εκ των οποίων:

53 σχετικές με τον ταχογράφο οχήματος,

10 για μη χρήση ζωνών ασφαλείας,

2 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

2 για έλλειψη πυροσβεστήρα,

7 για στέρηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας,

4 για φθαρμένα ελαστικά,

26 για μη τήρηση ωραρίου εργασίας και

8 λοιπές παραβάσεις

Οι τροχονομικοί έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία θα συνεχισθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

