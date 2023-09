Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία “Daniel”- ΔΕΔΔΗΕ: Κρατηθείτε μακριά από καλώδια και κολόνες

Τι συνιστά σε περίπτωση που πολίτης εντοπίσει εκτεθειμένο εξοπλισμό

Νέα προειδοποίηση προς τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες απηύθυνε ο εθνικός διανομέας ρεύματος ΔΕΔΔΗΕ, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην προσεγγίζουν σε καμία περίπτωση αγωγούς, κολόνες ή άλλα στοιχεία του Δικτύου τα οποία είτε βρίσκονται στο έδαφος είτε παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης διαπιστώσει την ύπαρξη στοιχείων του Δικτύου που έχουν υποστεί ζημιές, παρακαλείται να ειδοποιήσει άμεσα τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ στο 8004004000 ή το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

