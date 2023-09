Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Αυτοψία του ΑΝΤ1 πάνω από τις πληγείσες περιοχές (βίντεο)

Η Ρίτσα Μπιζογλη και η κάμερα του ΑΝΤ1, καταγράφουν μεσα απο το ελικόπτερο εικονες καταστροφής από την πολύπαθη Θεσσαλία.

-





Ο ΑΝΤ1, με ελικόπτερο και τη Ρίτσα Μπιζόγλη, πέταξε επάνω από τον Θεσσαλικό Κάμπο, τη Λάρισα, τον Βόλο και τη Σκιάθο, καταγράφοντας τις εικόνες που άφησε στο πέρασμά της η κακοκαιρία «Daniel».

Πόλεις και χωριά χωρίς ρεύμα και νερό, δρόμοι και σπίτια κατεστραμμένα, χωράφια πλημμυρισμένα και πολίτες άστεγοι, που φιλοξενούνται προσωρινά σε σχολεία και γήπεδα, είναι ο απολογισμός στην πολύπαθη Θεσσαλία, που ολοένα και δοκιμάζεται μετά από το σαρωτικό «χτύπημα» της κακοκαιρίας Daniel την περασμένη εβδομάδα.

Στο μεταξύ, ο Πηνειός συνεχίζει να απειλεί τα Τέμπη και συνοικίες της Λάρισας, ενώ ένα κομμάτι της εθνικής οδού είναι μια αδιάβατη λίμνη.

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές Αρχές, ώστε να ελέγξουν νερό, τρόφιμα αλλά και νεκρά ζώα, μέσα από τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν λοιμώδεις ασθένειες.

Ο ΑΝΤ1 παρουσιάζει μέσα από την αυτοψία που πραγματοποίησε το μέγεθος της καταστροφής σε ολόκληρο τον θεσσαλικό κάμπο αλλά και τις Σποράδες.

Αντιμέτωποι με μολυσματικές ασθένειες

Η επόμενη μάχη που θα δοθεί είναι για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς ελλοχεύουν μολυσματικές ασθένειες, από τα στάσιμα νερά και από τα χιλιάδες νεκρά ζώα στον Θεσσαλικό κάμπο.

«Όλα τα λιμνάζοντα και στάσιμα ύδατα πρέπει να τα αντιμετωπίζουν ως δυνητικά μολυσμένα», προειδοποιεί το υπουργείο Υγείας, καλώντας τους πλημμυροπαθείς να καταναλώνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό ακόμη και για την ατομική υγιεινή και μόνο συσκευασμένα τρόφιμα.

Καλούνται δε οι πολίτες «εάν παρατηρήσουν εξανθήματα, πυρετό, βήχα, πονοκέφαλο, διάρροια, να απευθυνθούν αμέσως στις ιατρικές υπηρεσίες της περιοχής τους».

