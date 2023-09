Κόσμος

Γαλλία: 24χρονη χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα μέσα στο διαμέρισμά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νεαρή κοπέλα έπεσε θύμα πυροβολισμών μεταξύ συμμοριών

-

Μια 24χρονη είναι η τελευταία «παράπλευρη απώλεια» του πολέμου μεταξύ συμμοριών εμπόρων ναρκωτικών στη Μασσαλία, καθώς χτυπήθηκε από σφαίρα ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι της και οι γιατροί διαπίστωσαν πως είναι κλινικά νεκρή.

Από τις αρχές του έτους, περίπου 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε βίαια επεισόδια που συνδέονται με τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών στη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Γαλλίας. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται «λουτρό αίματος» από τις αρχές.

Η άτυχη γυναίκα, που ζούσε με τη μητέρα της στον 3ο όροφο πολυκατοικίας σε μια συνοικία κοντά στην οποία «συνηθίζεται» να συγκεντρώνονται τα βράδια ομάδες νέων. Στο σημείο αυτό είναι γνωστό ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, ανέφερε η εισαγγελέας της Μασσαλίας. Στην περιοχή βρέθηκαν 23 κάλυκες από καλάσνικοφ. Η 24χρονη «φαίνεται ότι ήταν παράπλευρη απώλεια», πρόσθεσε.

Το θύμα μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις αρχές, αδέσποτες σφαίρες έπληξαν επίσης τα διαμερίσματα δύο ηλικιωμένων γυναικών, 79 και 86 ετών, οι οποίες δεν τραυματίστηκαν.

Τουλάχιστον άλλες δύο παράπλευρες απώλειες έχουν καταγραφεί φέτος στη Μασσαλία: μια γυναίκα 43 ετών και ένας άνδρας 63 ετών.

Ο πόλεμος για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών στη Μασσαλία έχει πάρει τη μορφή βεντέτας μεταξύ δύο αντίπαλων οργανώσεων, των Yoda και DZ Mafia. Στα μέσα Αυγούστου η αστυνομία ανέφερε ότι από τις αρχές του έτους κατασχέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή 740 όπλα και 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνελήφθησαν 1.144 διακινητές.

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία: Οι μαθητές της χώρας επιστρέφουν στα θρανία

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις την Δευτέρα

Κακοκαιρία “Daniel” – Διόδια: Παράταση στη δωρεάν διέλευση