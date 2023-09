Υγεία - Περιβάλλον

Τα χόμπι ενισχύουν την υγιή γήρανση

Μεγάλη έρευνα σε χιλιάδες ανθρώπους από διάφορες ηπείρους αποδεικνύει τη χρησιμότητα των χόμπι στην ψυχική και σωματική υγεία στην 3η ηλικία.

Τα χόμπι προσφέρουν καλύτερη ψυχική ευεξία στα άτομα άνω των 65 ετών, όπως προκύπτει από μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Nature Medicine».

Οι ερευνητές προχώρησαν σε μετά-ανάλυση πέντε μελετών, οι οποίες εξέταζαν την ενασχόληση με ψυχαγωγικές δραστηριότητες 93.263 ατόμων άνω των 65 ετών σε 16 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ιαπωνίας και πολλών ευρωπαϊκών χωρών.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι δραστηριότητες με τις οποίες οι άνθρωποι ασχολούνται κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους μειώνουν τη μοναξιά και προστατεύουν από τα συμπτώματα κατάθλιψης. Ωστόσο, εστιάζονταν σε μία χώρα μόνο. Η συγκεκριμένη μελέτη καλύπτει γεωγραφικά 16 χώρες σε τρεις ηπείρους.

Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν μεταξύ 71,7 και 75,9 ετών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ενασχόληση με ένα χόμπι σχετιζόταν με καλύτερη αυτοαναφερόμενη υγεία, μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή, υψηλότερο επίπεδο ευτυχίας και λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα από ό,τι η μη ενασχόληση με κάποιο χόμπι. Τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια ακόμη και μετά την ενσωμάτωση άλλων παραγόντων, όπως η κατάσταση συμβίωσης, η απασχόληση και το εισόδημα του νοικοκυριού.

Οι χώρες με υψηλή βαθμολογία του παγκόσμιου δείκτη ευτυχίας και του προσδόκιμου ζωής, όπως η Δανία, η Σουηδία και η Ελβετία είχαν επίσης υψηλή ενασχόληση με χόμπι με περισσότερο από το 90% των συμμετεχόντων στην έρευνα να έχει κάποια δραστηριότητα. Συνολικά πάντως η συσχέτιση μεταξύ της ενασχόλησης με χόμπι και της ψυχικής ευημερίας ήταν σχετικά καθολική σε όλες τις χώρες, όπως σημειώνουν οι συγγραφείς.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα αποτελέσματά τους βασίζονται σε παρατηρήσεις και δεν αποδεικνύουν αιτιότητα. Ωστόσο, εκτιμούν ότι τα ευρήματά τους θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων για τη βελτίωση της πρόσβασης σε χόμπι σε όλες τις ηλικίες και τις χώρες, ώστε να ενισχυθούν οι εμπειρίες υγιούς γήρανσης και η ψυχική ευημερία των ηλικιωμένων.

