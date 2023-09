Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που εντοπίζεται το επίκεντρο και ποιο το μέγεθος του σεισμού.

-

Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή των νησιών των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε το γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.

DERNIERE MINUTE - #Philippines : Un #seisme de magnitude 6,8 frappe la region des iles des Philippines #earthquake#Philippines #LindolPH #sismo #gempa #Temblor #TerremotoMarruecos

from - @FranceNews24 pic.twitter.com/kIrQXHTdv2

— Anchor Manish Kumar (@manishA20058305) September 12, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Λούτσα: Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και οι έρευνες

Κακοκαιρία “Daniel” – Hellenic Train: Αναστολή στη σύνδεση Αθήνας με Θεσσαλονίκη μέχρι νεοτέρας

Κακοκαιρία “Daniel” – Λινού: Τα βακτήρια από τα νεκρά ζώα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με το νερό