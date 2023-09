Πολιτισμός

Κακοκαιρία “Daniel” - Σκιάθος: πλημμύρισε το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (εικόνες)

Από την κακοκαιρία "Daniel" δεν γλίτωσε και το σπίτι - μουσείο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στην Σκιάθο.

Από την κακοκαιρία "Daniel" , δεν γλίτωσε ούτε το Σπίτι – Μουσείο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο. Συγκεκριμένα, υπέστη ζημιές στο ημιυπόγειο που χρησιμοποιείται για τις πωλήσεις των βιβλίων και ενθυμίων του.

Σύμφωνα με το skiathoslife.gr, υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές και απώλειες στα βιβλία του ενώ από την κακοκαιρία γλύτωσαν τα κειμήλια και οι υποδομές της οικίας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Σήμερα όπως δείχνουν και οι εικόνες, έχει επανέλθει πλήρως στην προτέρα κατάσταση έτοιμο να υποδεχθεί νέους επισκέπτες.

